«Тенерифе» — «Реал Овьедо». Прогноз на матч Сегунды (30.11.2022)

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вчера, 20:16

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Тенерифе». Команда играет дома, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.13. Победа «Реал Овьедо» оценивается по 4.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 2.85.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 2.4. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по коэффициенту 1.58. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 2.75.

Форма команд

«Тенерифе» набрал только шесть очков в пяти последних турах Сегунды, что нельзя назвать очень хорошим результатом. Команда набрала 20 очков и только по дополнительным показателям опережает нынешнего соперника. Чтобы продвинуться по турнирной таблице хозяевам очень нужно победить и обрести уверенность в своих силах. Два последних матча «Тенерифе» завершились поражениями от «Лас-Пальмаса» (1:3) и победой над «Уэской» (2:0).

«Реал Овьедо» уступает одну позицию «Тенерифе», хоть и также имеет 20 набранных баллов. Команде далеко до первой половины турнирной таблицы, поэтому руководство и болельщики не могут быть довольны результатами. В прошлом туре Сегунды «Реал Овьедо» минимально обыграл «Мирандес» (1:0), а ранее разошелся миром с «Понферрадиной» (1:1).

Информация для ставок

«Тенерифе» выиграл только четыре встречи из десяти последних во всех турнирах

«Реал Овьедо» не проигрывает уже четыре матча подряд во всех турнирах

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

«Реал Овьедо» выиграл три из шести последних матчей с «Тенерифе»

Прогноз

Нас ожидает матч примерно равных команд, поэтому не стоит ждать голевой феерии в этот раз. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2 мячей по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Лига Ставок.