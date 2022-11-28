«Тенерифе» — «Реал Овьедо». Прогноз на матч Сегунды (30.11.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Тенерифе». Команда играет дома, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.13. Победа «Реал Овьедо» оценивается по 4.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 2.85.
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завтра, 23:00
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 2.4. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по коэффициенту 1.58. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 2.75.
Форма команд
«Тенерифе» набрал только шесть очков в пяти последних турах Сегунды, что нельзя назвать очень хорошим результатом. Команда набрала 20 очков и только по дополнительным показателям опережает нынешнего соперника. Чтобы продвинуться по турнирной таблице хозяевам очень нужно победить и обрести уверенность в своих силах. Два последних матча «Тенерифе» завершились поражениями от «Лас-Пальмаса» (1:3) и победой над «Уэской» (2:0).
«Реал Овьедо» уступает одну позицию «Тенерифе», хоть и также имеет 20 набранных баллов. Команде далеко до первой половины турнирной таблицы, поэтому руководство и болельщики не могут быть довольны результатами. В прошлом туре Сегунды «Реал Овьедо» минимально обыграл «Мирандес» (1:0), а ранее разошелся миром с «Понферрадиной» (1:1).
Информация для ставок
- «Тенерифе» выиграл только четыре встречи из десяти последних во всех турнирах
- «Реал Овьедо» не проигрывает уже четыре матча подряд во всех турнирах
- Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей
- «Реал Овьедо» выиграл три из шести последних матчей с «Тенерифе»
Прогноз
Нас ожидает матч примерно равных команд, поэтому не стоит ждать голевой феерии в этот раз. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2 мячей по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Лига Ставок.