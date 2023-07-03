«Тигре» — «Банфилд». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (05.07.2023)

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вчера, 13:43

Ставки букмекеров

В этом поединке минимальное преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1. В случае победы «Банфилда», зайдет коэффициент 3.65. Ничью можно выбрать за 3.25.

Также в линии букмекеры предлагают 2.3 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.6. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.03.

Форма команд

«Тигре» идет в середине турнирной таблицы и не добирает много очков в последнее время. Коллектив занимает 19 место с 25 баллами и отстает от ближайших соперников на 1-2 балла. Любая победа может сместить команду вверху сразу на 1-2 позиции. В матче с одним из аутсайдеров от хозяев ждут исключительно победный исход. Два последних матча «Тигре» завершились поражениям от «Дефенса и Хустисия» (0:1) и «Сан-Паулу» (0:2).

«Банфилд» очень мало забивает и делит по этому показателю первое место в Суперлиге Аргентины вместе с «Арсеналом» Саранди. Команда идет на очень низком 26 месте с 21 баллом и уступает только по дополнительным показателям «Велесу» Сарсфилд. В предстоящей встречей с «Тигре» для гостей даже ничья стала бы хорошим результатом. В прошлом туре «Банфилд» оказался сильнее «Архентинос Хуниорс» (1:0), а ранее уступил на выезде «Бельграно» (1:3).

Информация для ставок

«Тигре» проиграл пять из пяти семи последних матчей во всех турнирах

«Банфилд» уступил в четырех последних поединках подряд

«Тигре» проиграл три последних встречи «Банфилду» из пяти

Пять из восьми матчей между клубами на поле «Тигре» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Тиггре» выглядит более предпочтительно в это встрече, особенно учитывая статистику последних выездных матчей «Банфилда». Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1.