«Тигре» — «Банфилд». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (05.07.2023)

Ставки букмекеров
В этом поединке минимальное преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1. В случае победы «Банфилда», зайдет коэффициент 3.65. Ничью можно выбрать за 3.25.
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завтра, 23:00
Также в линии букмекеры предлагают 2.3 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.6. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.03.
Форма команд
«Тигре» идет в середине турнирной таблицы и не добирает много очков в последнее время. Коллектив занимает 19 место с 25 баллами и отстает от ближайших соперников на 1-2 балла. Любая победа может сместить команду вверху сразу на 1-2 позиции. В матче с одним из аутсайдеров от хозяев ждут исключительно победный исход. Два последних матча «Тигре» завершились поражениям от «Дефенса и Хустисия» (0:1) и «Сан-Паулу» (0:2).
«Банфилд» очень мало забивает и делит по этому показателю первое место в Суперлиге Аргентины вместе с «Арсеналом» Саранди. Команда идет на очень низком 26 месте с 21 баллом и уступает только по дополнительным показателям «Велесу» Сарсфилд. В предстоящей встречей с «Тигре» для гостей даже ничья стала бы хорошим результатом. В прошлом туре «Банфилд» оказался сильнее «Архентинос Хуниорс» (1:0), а ранее уступил на выезде «Бельграно» (1:3).
Информация для ставок
- «Тигре» проиграл пять из пяти семи последних матчей во всех турнирах
- «Банфилд» уступил в четырех последних поединках подряд
- «Тигре» проиграл три последних встречи «Банфилду» из пяти
- Пять из восьми матчей между клубами на поле «Тигре» завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Тиггре» выглядит более предпочтительно в это встрече, особенно учитывая статистику последних выездных матчей «Банфилда». Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1.