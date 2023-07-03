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«Тигре» — «Банфилд». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (05.07.2023)

вчера, 13:43
Тигре

Ставки букмекеров

В этом поединке минимальное преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1. В случае победы «Банфилда», зайдет коэффициент 3.65. Ничью можно выбрать за 3.25.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.243.223.62
Pari 2.18 3.20 3.55

Также в линии букмекеры предлагают 2.3 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.6. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.03.

Форма команд

«Тигре» идет в середине турнирной таблицы и не добирает много очков в последнее время. Коллектив занимает 19 место с 25 баллами и отстает от ближайших соперников на 1-2 балла. Любая победа может сместить команду вверху сразу на 1-2 позиции. В матче с одним из аутсайдеров от хозяев ждут исключительно победный исход. Два последних матча «Тигре» завершились поражениям от «Дефенса и Хустисия» (0:1) и «Сан-Паулу» (0:2).

«Банфилд» очень мало забивает и делит по этому показателю первое место в Суперлиге Аргентины вместе с «Арсеналом» Саранди. Команда идет на очень низком 26 месте с 21 баллом и уступает только по дополнительным показателям «Велесу» Сарсфилд. В предстоящей встречей с «Тигре» для гостей даже ничья стала бы хорошим результатом. В прошлом туре «Банфилд» оказался сильнее «Архентинос Хуниорс» (1:0), а ранее уступил на выезде «Бельграно» (1:3).

Информация для ставок

  • «Тигре» проиграл пять из пяти семи последних матчей во всех турнирах
  • «Банфилд» уступил в четырех последних поединках подряд
  • «Тигре» проиграл три последних встречи «Банфилду» из пяти
  • Пять из восьми матчей между клубами на поле «Тигре» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Тиггре» выглядит более предпочтительно в это встрече, особенно учитывая статистику последних выездных матчей «Банфилда». Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.13 1.76 1.61 2.39
Pari 1.60 2.35
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 17:41
По моему мнению, в данном дерби Буэнос-Айреса ставка на ИТБ 2 (0.5) за нормальный коэффициент просто лежит на поверхности и умоляет довериться ей. Так как тут пересекутся уже ничего не решающий в идущем первенстве Тигре и весьма заинтересованный Банфилд. Тем более "бело-зеленые" пробивают тылы "тигров" уже в 6-ти личных рандеву подряд!
Гость
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