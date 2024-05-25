«Альмерия» — «Кадис». Прогноз на матч чемпионата Испании (25.05.2024)

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вчера, 11:04

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лиги Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Альмерия». Команда играет на своем поле и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Кадиса» оценивается по 3.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Альмерия» не смогла решить проблемы, которые были с командой на протяжении всего сезона и закономерно покидает Ла Лигу. Клуб идет на последнем месте с 18 баллами и последний матч с «Кадисом» является для хозяев лишь формальностью, ведь совсем скоро необходимо готовиться к выступлениям в Сегунде. Два последних матча «Альмерии» завершились ничьей с «Мальоркой» (2:2) и поражением от «Барселоны» (0:2).

«Кадис» предпринимал максимум усилий, чтобы спасти свое место в Ла Лиге, но за тур до конца сезона также потерял все шансы. Коллектив набрал 34 балла и занимает 18 место с отставанием в четыре пункта от ближайшего соперника, что уже нельзя отыграть. Команда встретится и в следующем году с «Альмерией», ведь они обе вылетели в Сегунду, поэтому этот тур можно считать репетицией будущих сражений. В прошлой игре чемпионата «Кадис» сыграл вничью с «Лас-Пальмасом» (0:0).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Кадиса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Альмерия» выиграла только два поединка из десяти последних во всех турнирах

Семь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Оба коллектива не имеют турнирной мотивации, что может говорить о непривычной для них результативности в заключительном туре. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.