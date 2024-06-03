Англия – Босния и Герцеговина. Прогноз на товарищеский матч (03.06.2024)

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вчера, 16:47

Ставки букмекеров

Букмекеры из Лига Ставок отдают предпочтение хозяевам поля. На победу сборной Англии принимают ставки по коэффициенту 1.16. Ничейный результат котируется по коэффициенту 8.8, а победа гостей принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 20.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по коэффициенту 1.73. Если игроку кажется, что голов будет меньше, есть ставка ТМ 3 по коэффициенту 2.13. Ставка на «обе забьют» составляет 2.35.

Форма команд

Сборная Англии очень уверенно прошла квалификацию турнира, где заняла первое место в группе, опередив Италию и Украину. Теперь команде предстоит сыграть в групповом турнире, где они являются главными фаворитами на победу и одними из кандидатов на трофей. В товарищеской игре с Боснией и Герцеговиной от сборной ждут победы, несмотря на товарищеский статус поединка. Два последних товарищеских поединка Англии завершились ничьей с Бельгией (2:2) и поражением от Бразилии (0:1).

Босния и Герцеговина находится не в лучшей форме, но до последнего матча квалификации имела шансы пробиться на Евро 2024. Тем не менее, поражение от Украины оставило коллектив за бортом этого масштабного футбольного праздника. В игре с Англией у футболистов гостей будет хороший шанс проявить себя и зарекомендовать на будущие официальные поединки. До игры с Украиной, Босния и Герцеговина уступила в игре со Словакией (1:2).

Информация для ставок

Сборная Боснии и Герцеговины проиграла пять из шести последних поединков

Англия проиграла всего один матч из последних десяти встреч во всех турнирах

Англия забивала в восьми из десяти последних поединках на своем стадионе

Прогноз

Сборная Англии является очевидным фаворитом этого поединка и вероятнее всего, сможет одержать победу с весомым преимуществом. Сделать ставку на победу Англии с форой (-2) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.