«Арсенал» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (3.12.2025)

1764699906

вчера, 21:25

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.35. Победа «пчел» оценивается за 8.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Арсенал» остался лидером с комфортным отрывом, несмотря на ничью в последнем туре АПЛ . Сейчас канониры лидируют с 30 баллами и опережают «Манчестер Сити» на пять пунктов. В домашней игре с «Брентфордом», хозяева являются фаворитами, но слишком расслабляться не стоит, ведь соперник может преподнести пару сюрпризов. Два последних матча «Арсенала» завершились ничьей с «Челси» (1:1) в чемпионате и победой над «Баварией» (3:1) в Лиге чемпионов.

«Брентфорду» не угрожает зона вылета на данный момент, а до зоны еврокубков клубу еще нужно побеждать и догонять конкурентов. Команда идет на десятом месте с набранными 19 баллами и пройдет настоящее выездное испытание против одной из самый мощных сейчас команд Европы на выезде. Даже ничья будет считаться неожиданностью, поэтому гости мотивированы не проиграть. Два последних матча «Брентфорда» завершились победой над «Бёрнли» (3:1) и поражением от «Брайтона» (1:2).

Информация для ставок

«Арсенал» выиграл три из пяти последних матчей при двух ничьих

Четыре из шести последних матчей «Брентфорда» закончились исходом «обе забьют»

«Канониры» выиграли четыре из пяти последних встреч с «Брентфордом»

Прогноз

Команды в личных встречах лишь периодически радуют болельщиков высокой результативностью. Предполагаем, что сейчас именно ставка тотал меньше 2.5 мячей будет хорошим вариантом по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.