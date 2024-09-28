«Арсенал» — «Лестер». Прогноз на матч АПЛ (29.09.2024)

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28 сентября 2024, 10:36

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.19. Победа «Лестер» оценивается по 15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.4. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.6. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.4.

Форма команд

«Арсенал» на данный момент занимает четвертое место с 11 баллами, но отстает на два пункта от лидера «Манчестер Сити». «Канониры» намерены бороться как за чемпионство в Англии, так и за победу в Лиге чемпионов. В домашней игре с «Лестером» мало кто сомневается, что хозяева одержат уверенную победу. Два последних матча «Арсенала» завершились разгромом «Болтона» (5:1) в кубке английской лиги и ничьей с «Манчестер Сити» на выезде (2:2).

«Лестер» после возвращения в АПЛ еще не побеждал в чемпионате и идет внизу турнирной таблицы, не давая поводов для радости собственным болельщикам. Команда имеет в активе лишь три пункта и занимает 15 место в таблице. Любой результат кроме поражения полностью устроит гостей, кроме поражения, но добиться этого будет непросто. В прошлом туре «Лестер» сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1).

Информация для ставок

«Арсенал» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Лестер» проиграл пять из десяти последних матчей на выезде

«Арсенал» выиграл пять последних поединков с «Борнмутом»

Прогноз

«Арсенал» с первых минут бросится на ворота соперника и должен быстро добиться результата. Предлагаем сделать ставку на победу «канониров» в первом тайме по коэффициенту 1.52 в букмекерской конторе Пари.