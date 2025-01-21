«Аталанта» — «Штурм». Прогноз на матч Лиги чемпионов (21.01.2025)

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сегодня, 07:57

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Аталанта». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.18. Победа «Штурма» оценивается по коэффициенту 17, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.82. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.

Форма команд

«Аталанта» за шесть туров смогла набрать 11 баллов и занимает 13 место в турнирной таблице Лиги чемпионов. Коллектив имеет хорошие шансы добиться победы в матче с одним из аутсайдеров турнира. Тем не менее, итальянскому клубу следует исключить недооценку соперника, чтобы избежать неожиданных проблем. Два последних матча «Аталанты» завершились ничьей с «Ювентусом» (1:1) и обидным поражением от «Наполи» (2:3).

«Штурм» за все шесть матчей смог набрать лишь три балла и шансов на попадание в плей-офф у коллектива практически нет. Матч в Италии с «Аталантой» станет испытанием для гостей, где они не только постараются сдержать атаки соперника, но и найти свои моменты хотя, по сути, будут играть лишь за свой престиж. В прошлой товарищеской игре «Штурм» проиграл «Риеке» (0:2), а ранее сыграл вничью с «Ориент» (1:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Аталанты» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Штурм» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Аталанта» выиграла у «Штурма» один матч из двух последних при одной ничьей

Прогноз

«Аталанта» является фаворитом и наверняка сможет одержать победу на своем стадионе в Бергамо. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев с форой (-2.5) по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Мостбет.