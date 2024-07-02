«Атлетико Минейро» — «Фламенго». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (04.07.2024)

Ставки букмекеров
В этой встрече небольшое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.5. В случае победы «Атлетико Минейро», зайдет коэффициент 2.8. Ничью можно выбрать по 3.35.
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завтра, 03:30
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.03 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.78.
Форма команд
«Атлетико Минейро» не так удачно начал сезон, как ждали болельщики и перед стартом очередного тура располагается только на 11 месте. В пяти последних матчах команда одержала лишь одну победу, чего мало для пребывания в группе лидеров Серии А. В домашней игре с лидером турнирной таблицы для гостей очень важно не проиграть и набрать очки, чтобы почувствовать уверенность в своих силах. В прошлом туре «Атлетико Минейро» поделил очки с «Атлетико Гоайниенсе» (1:1), а немного ранее переиграла на выезде «Интернасьональ» (2:1).
«Фламенго» уверенно идет по чемпионату Бразилии, изредка допуская потерю очков. Тем не менее, коллектив занимает первое место с 27 набранными баллами и опережает на одно очко ближайшего преследователя. Чтобы не уступить свое место «Палмейрасу», гостям нужна выездная победа или еще одна потеря очков конкурентом. В прошлом туре «Фламенго» переиграл «Крузейро», а до этого проиграл «Жувентуде» (1:2).
Информация для ставок
- «Атлетико Минейро» выиграл лишь три поединка из десяти последних
- «Фламенго» проиграл только один поединок из десяти последних при восьми победах
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Атлетико Минейро» выиграл три из пяти домашних поединков с «Фламенго»
Прогноз
В последних личных встречах клубов на поле «Атлетико Минейро», хозяева чаще оказывались сильнее. В этот раз рекомендуем сделать ставку на ничейный результат по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.