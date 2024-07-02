«Атлетико Минейро» — «Фламенго». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (04.07.2024)

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вчера, 15:09

Ставки букмекеров

В этой встрече небольшое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.5. В случае победы «Атлетико Минейро», зайдет коэффициент 2.8. Ничью можно выбрать по 3.35.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.03 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Атлетико Минейро» не так удачно начал сезон, как ждали болельщики и перед стартом очередного тура располагается только на 11 месте. В пяти последних матчах команда одержала лишь одну победу, чего мало для пребывания в группе лидеров Серии А. В домашней игре с лидером турнирной таблицы для гостей очень важно не проиграть и набрать очки, чтобы почувствовать уверенность в своих силах. В прошлом туре «Атлетико Минейро» поделил очки с «Атлетико Гоайниенсе» (1:1), а немного ранее переиграла на выезде «Интернасьональ» (2:1).

«Фламенго» уверенно идет по чемпионату Бразилии, изредка допуская потерю очков. Тем не менее, коллектив занимает первое место с 27 набранными баллами и опережает на одно очко ближайшего преследователя. Чтобы не уступить свое место «Палмейрасу», гостям нужна выездная победа или еще одна потеря очков конкурентом. В прошлом туре «Фламенго» переиграл «Крузейро», а до этого проиграл «Жувентуде» (1:2).

Информация для ставок

«Атлетико Минейро» выиграл лишь три поединка из десяти последних

«Фламенго» проиграл только один поединок из десяти последних при восьми победах

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Атлетико Минейро» выиграл три из пяти домашних поединков с «Фламенго»

Прогноз

В последних личных встречах клубов на поле «Атлетико Минейро», хозяева чаще оказывались сильнее. В этот раз рекомендуем сделать ставку на ничейный результат по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.