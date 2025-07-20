«Фукуока» — «Киото». Прогноз на матч чемпионата Японии (21.07.2025)

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20 июля 2025, 15:09

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры в этом поединке называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 2.65. В случае победы «Фукуоки», зайдет коэффициент 2.85. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.1.

Также в линии букмекеры предлагают 2.4 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.57. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Фукуока» занимает 22 место с 41 заработанным очком. Также команда участвует в Кубке Японии, и обыграла «Йокогама ФК » (4:3), теперь она встретиться с «Матильдой Зельвии» в 1/8 Кубка. Две последние встречи «Фукуоки» завершились ничьёй с «Кобе» (0:0), и минимальной победой над «Гираванз Китакуюши» (1:0).

«Киото» располагается ниже своего сегодняшнего оппонента в турнирной таблице, с 30 заработанными очками она занимает пятое место. Разница мячей отрицательная 19 забитых, 21 пропущенный. Два последних матча «Киото» завершились победами над «Альбирекс» Ниигата (2:1), и «Йокогама ФК » (4:3).

Информация для ставок

«Фукуока» проиграл всего один матч из десяти

«Киото» не проигрывает на протяжении семи матчей

Четыре последних матча «Киото» завершились с тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Мостбет.