Австрия – Турция. Прогноз матча на чемпионат Европы (02.07.2024)

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вчера, 10:51

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является Австрия. Сделать ставку на успех австрийцев можно по коэффициенту 2. Победа сборной Турции оценивается по 4.45, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.97. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

Сборная Австрии достигла отличного результата и заняла первое место с шестью баллами в активе, опередив Францию и Нидерланды. Команда обладает хорошим потенциалом побороться с самыми сильными сборными. Для этого у коллектива есть отличная возможность максимально дисциплинированно сыграть и пройти сборную Турцию. Два последних поединка Австрии завершились победами над Нидерландами (3:2) и Польши (3:1).

Сборня Турции также смогла выйти со второго места в плей-офф и наверняка считает, что соперник вполне проходимый, ведь могло быть и хуже. Тем не менее, коллективу придется очень сложно, и букмекеры подтверждают статус фаворита именно австрийской сборной. После поражения во втором туре от Португалии (0:3), сборная Турции смогла справиться с командой Чехии (2:1).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей Австрии завершились исходом «обе забьют»

Турция выиграла только четыре поединка из десяти последних матчей во всех турнирах

Сборные обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

Прогноз

Обе команды имеют отличный шанс пробиться в четвертьфинал, что станет отличным достижением для них. Предполагаем, что все-таки более удачливее и сильнее окажется Австрия, сделать ставку на которую можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.