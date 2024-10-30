«Айнтрахт» Франкфурт – «Боруссия» М. Прогноз на матч кубка Германии (30.10.2024)

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30 октября 2024, 14:08

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.73. В случае победы «Боруссии» М, зайдет коэффициент 4.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.4.

Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 3 и ТМ 3 по 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Айнтрахт» выступает на трех фронтах и команде достаточно тяжело выглядеть свежей на всех поединках. Тем не менее, любой турнир значим для клуба, и он хочет зайти в кубке Германии как можно дальше. Несмотря на статус фаворитам, хозяевам важно исключить недооценку соперника, который может создать достаточно проблем. Два последних матча «Айнтрахта» завершились ничьей с «Унионом» (1:1) и победой над РФШ в Лиге Конференций (1:0).

«Боруссия» М в своих последних встречах выглядит гораздо лучше и начала набирать очки, что сразу подвинуло ее вверх, а именно на 11 место. В активе клуба 10 очков, но сейчас футболистам важно сосредоточиться на кубке Германии, ведь в этом турнире на вылет у них есть шансы пройти дальше и порадовать своих фанатов. В прошлом туре Бундеслиги «Боруссия» М сыграла вничью с «Майнцом» (1:1), а ранее обыграла «Хайденхайм» (3:2).

Информация для ставок

Четыре из пяти матчей «Айнтрахта» за последнее время завершились «обе забьют»

«Боруссия» М проиграла лишь один матч из пяти последних во всех турнирах

«Айнтрахт» выиграл у «Боруссии» М три из пяти поединков при двух ничьих

Прогноз

Предполагаем, что обе команды будут крайне неуступчивыми и победителя в этой паре за 90 минут не определят. Рекомендуем сделать ставку на ничью в основное время по коэффициенту 4.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.