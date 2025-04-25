«Айнтрахт» Франкфурт – «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (26.04.2025)

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вчера, 20:28

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 2.1. В случае победы «РБ Лейпцига», зайдет коэффициент 3.25. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.95.

Также в линии букмекеры предлагают за ТБ 3 коэффициент 1.75 и ТМ 3 по 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.48.

Форма команд

«Айнтрахт» может быть доволен собой, ведь на данный момент занимает третье место в Бундеслиге и набрал уже 52 очка. Коллектив отстает от лидера на 20 пунктов. Команда является фаворитом в этой встрече, но недооценивать «РБ Лейпциг» никак нельзя, иначе можно лишиться очков на своем стадионе. Два последних матча «Айнтрахта» завершились поражением от «Тоттенхэма» в Лиге Европы (0:1) и поделил очки с «Аугсбургом» (0:0).

«РБ Лейпциг» показывает неплохие результаты, это отражается на турнирной таблице, где команда располагается на 4 месте с 49 баллами. Гости будут больше обороняться, но и поискать свои шансы у ворот соперника не забудут. Два последних матча «РБ Лейпцига» завершились победой над «Вольфсбургом» (3:2) и ничьёй с «Хольштайн» (2:3).

Информация для ставок

В трёх последних матчах «Айнтрахта» Ф забивала только одна команда

Три из пяти последних матчей «РБ Лейпцига» закончились тоталом больше 3 мячей

«Айнтрахт» выиграл у «РБ Лейпцига» один раз из пяти последних встреч

Прогноз

Предполагаем, что обе команды подарят нам результативный матч, рекомендуем сделать ставку тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Пари.