«Баия» — «Куяба». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (13.07.2024)

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11 июля 2024, 23:37

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.67. В случае победы «Куяба», зайдет коэффициент 5.4. Ничью можно выбрать по 3.8.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.85 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Баия» проводит хороший отрезок чемпионата Бразилии и благодаря результатам последних туров смог подняться даже на четвертое место в турнирной таблице. Команда набрала 30 очков, но сыграла на одну игру больше конкурентов, поэтому вся борьба за лидерство еще впереди, а ближайший поединок хозяевам очень нужно выигрывать. Два последних матча «Баия» завершились поражением на выезде от «Палмейраса» (0:2) и успехом с «Атлетико Паранаэнсе» (3:1).

«Куяба» не может похвастаться такими же достижениями, как и соперник и очень близко находится к зоне вылета. Коллектив занимает лишь 16 место с 14 баллами, а ближайший преследователь из красной зоны отстает всего на два очка. Для гостей сейчас каждый балл очень важен, поэтому стоит ожидать упорного и нервного противостояния. В прошлом туре «Куяба» сыграл вничью с «Фламенго» (1:1), а ранее уступил «Ботафого» (1:2).

Информация для ставок

«Баия» проиграл три из десяти последних поединков в чемпионате

«Куяба» уступил лишь в одной выездной встрече из шести последних

Три из четырех последних матчей между клубами завершились ничьими

Прогноз

«Баия» будет играть исключительно на победу, иначе может потерять сразу несколько позиций. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.