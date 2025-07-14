«Банфилд» — «Дефенса и Хустисия». Прогноз на матч чемпионата Аргентины (15.07.2025)

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14 июля 2025, 14:51

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 2.45. В случае победы «Дефенса и Хустисия, зайдет коэффициент 3.1. Ничью можно выбрать по 3.1.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.5 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.52. Исход „обе забьют“ можно выбрать по коэффициенту 2.13.

Форма команд

„Банфилд“ в Апертуре не считался явным кандидатом на попадание в первую восьмерку своей группы, так как у него был довольно ограниченный состав игроков. В результате „зеленые“ не смогли превзойти свои возможности и завершили турнир на предпоследнем месте в группе, набрав 14 очков. Два последних матча „Банфилда“ завершились победой над „Деспортивой“ (1:0), и поражением от „Крузейро“ (0:1).

„Дефенса и Хустисия“ в отличие от своего сегодняшнего соперника, явно надеялась побороться за место в восьмерке в недавнем Апертуре. В целом „ястребы“ начали неплохо, однако заключительная часть турнира оказалась полностью провальной, и в итоге они заняли лишь 10-е место в таблице с 19 очками. Две последние игры команды завершились победам над „Крузейро“ (1:0), и „Деспортивой“ (2:1).

Информация для ставок

„Банфилд“ проиграл всего четыре матча из десяти последних

„Дефенса и Хустисия“ выиграла всего две игры из десяти последних

„Банфилд“ забивал в трёх из пяти прошедших играх

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на исход „обе забьют — нет“ по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Пари.