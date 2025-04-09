«Барселона» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч Лиги чемпионов (9.04.2025)

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сегодня, 19:57

Ставки букмекеров

Хозяева является фаворитом в этой встрече и поставить на их победу можно в букмекерской конторе Мостбет можно по коэффициенту 1.33. В то время на победу «Боруссии» коэффициент составляет 9.35. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается за 6.

Букмекеры верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 3.5 мячей стоит 1.93. Поставить на низовой матч (ТМ 3.5) можно по коэффициенту 1.9. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Барселона» отлично себя чувствует в нынешнем сезоне и не скрывает, что намерена побороться за титул Лиги чемпионов. Команда лидирует у себя в чемпионате и опережает «Реал» на четыре пункта, но сейчас сосредоточится на «Боруссии». Хозяева наверняка будут иметь преимущество и если не создадут себе проблем, то обязаны побеждать соперника на своем стадионе. Два последних матча «Барселоны» завершились ничьей с «Бетисом» (1:1) и победой в кубке короля над «Атлетико» (1:0).

«Боруссия» Дортмунд уже попрощалась с высокими местами в чемпионате Германии и может лишь побороться за зону еврокубков. В Лиге чемпионов «желто-черным» будет противостоять один из самых серьезных соперников на этом этапе, поэтому гостям важно, как минимум разгромно не проиграть в Каталонии, чтобы оставить себе шансы на домашний поединок. В прошлом туре Бундеслиги «Боруссия» уверенно разобралась на выезде с «Фрайбургом» (4:1), а ранее одолела «нелюбимый» «Майнц» (3:1).

Информация для ставок

«Боруссия» Дортмунд не выиграла ни одной из пяти матчей с «Барселоной» при трех поражениях

«Барселона» проигрывала последний раз на своем поле в конце декабря 2024 года

«Шмели» выиграли пять из семи последних поединков на выезде во всех турнирах

Прогноз

Матч обещает быть очень интересным, но «Барселона» обязана уверенно выигрывать. Рекомендуем сделать ставку на победу каталонцев с форой (-2) по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Мостбет.