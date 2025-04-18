Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Барселона» – «Сельта». Прогнозы на матч чемпионата Испании (19.04.2025)

вчера, 23:09
Барселона

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Барселона». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.3 Победа «Сельты» оценивается по 9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pari 1.30 6.50 9.00

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.53. Сделать ставку на низовой матч ТМ – 3 можно по 2.5 Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.68.

Форма команд

«Барселона» уверенно прошла в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв «Боруссию» Дортмунд (5:3). Также она держится на первом месте в Ла Лиге, имея отрыв от второго места в 4 очка. Последняя встреча с «Сельтой» в 2024 не позволила выявить победителя (2:2). А на днях команда проиграла «Боруссии» Дортмунд в Лиге чемпионов (1:3).

«Сельта», имея 43 очка, занимает 7 место, отставая от «Бетиса» на 5 пунктов. Беспроигрышную серию игр прервал «Эспаньол» (2:0), занимающий 15 строчку лиги. Хоть данный матч и практически лишён интриги, но матч будет интересным, с забитыми голами. В последних пяти очных матчах не было зафиксировано ни одной нулевой ничьи.

Информация для ставок

  • В последнем поединке «Барселона» завершила свою беспроигрышную серию матчей, состоящую из 24 встреч
  • Три из пяти последних матча «Сельты» завершились исходом «обе забьют»
  • Два из трех последних матчей между клубами завершились ТБ 3 мячей

Прогноз

Вся информация перед этим матчем намекает на то, что команды наверняка смогут забить друг другу минимум по одному мячу. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Пари на победу хозяев по коэффициенту 1.3.

Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 