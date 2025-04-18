«Барселона» – «Сельта». Прогнозы на матч чемпионата Испании (19.04.2025)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Барселона». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.3 Победа «Сельты» оценивается по 9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.4.
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сегодня, 17:15
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.53. Сделать ставку на низовой матч ТМ – 3 можно по 2.5 Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.68.
Форма команд
«Барселона» уверенно прошла в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв «Боруссию» Дортмунд (5:3). Также она держится на первом месте в Ла Лиге, имея отрыв от второго места в 4 очка. Последняя встреча с «Сельтой» в 2024 не позволила выявить победителя (2:2). А на днях команда проиграла «Боруссии» Дортмунд в Лиге чемпионов (1:3).
«Сельта», имея 43 очка, занимает 7 место, отставая от «Бетиса» на 5 пунктов. Беспроигрышную серию игр прервал «Эспаньол» (2:0), занимающий 15 строчку лиги. Хоть данный матч и практически лишён интриги, но матч будет интересным, с забитыми голами. В последних пяти очных матчах не было зафиксировано ни одной нулевой ничьи.
Информация для ставок
- В последнем поединке «Барселона» завершила свою беспроигрышную серию матчей, состоящую из 24 встреч
- Три из пяти последних матча «Сельты» завершились исходом «обе забьют»
- Два из трех последних матчей между клубами завершились ТБ 3 мячей
Прогноз
Вся информация перед этим матчем намекает на то, что команды наверняка смогут забить друг другу минимум по одному мячу. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Пари на победу хозяев по коэффициенту 1.3.