«Барселона» – «Сельта». Прогнозы на матч чемпионата Испании (19.04.2025)

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вчера, 23:09

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Барселона». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.3 Победа «Сельты» оценивается по 9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.4.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.53. Сделать ставку на низовой матч ТМ – 3 можно по 2.5 Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.68.

Форма команд

«Барселона» уверенно прошла в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв «Боруссию» Дортмунд (5:3). Также она держится на первом месте в Ла Лиге, имея отрыв от второго места в 4 очка. Последняя встреча с «Сельтой» в 2024 не позволила выявить победителя (2:2). А на днях команда проиграла «Боруссии» Дортмунд в Лиге чемпионов (1:3).

«Сельта», имея 43 очка, занимает 7 место, отставая от «Бетиса» на 5 пунктов. Беспроигрышную серию игр прервал «Эспаньол» (2:0), занимающий 15 строчку лиги. Хоть данный матч и практически лишён интриги, но матч будет интересным, с забитыми голами. В последних пяти очных матчах не было зафиксировано ни одной нулевой ничьи.

Информация для ставок

В последнем поединке «Барселона» завершила свою беспроигрышную серию матчей, состоящую из 24 встреч

Три из пяти последних матча «Сельты» завершились исходом «обе забьют»

Два из трех последних матчей между клубами завершились ТБ 3 мячей

Прогноз

Вся информация перед этим матчем намекает на то, что команды наверняка смогут забить друг другу минимум по одному мячу. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Пари на победу хозяев по коэффициенту 1.3.