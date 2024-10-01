«Барселона» — «Янг Бойз». Прогноз на матч Лиги чемпионов (1.10.2024)

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вчера, 14:09

Ставки букмекеров

Хозяева является фаворитом в этой встрече и поставить на их победу можно в букмекерской конторе Мостбет можно по коэффициенту 1.08. В то время на победу «Янг Бойз» коэффициент составляет 32. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 12.5.

Букмекеры верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 3.5 мячей стоит 1.5. Поставить на низовой матч (ТМ 3.5) можно по коэффициенту 2.5. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Барселона» проиграла первый матч в Лиге чемпионов и теперь максимально настроена взять очки на своем поле с не самым сильным на этот раз соперником. Букмекеры отдают полное преимущество каталонцам и должно случиться чудо, чтобы хозяева потеряли в это матче очки, как сделали это в прошлом туре Ла Лиги с «Осасуной» (2:4). В еще одном недавнем матче «Барселона» обыграла «Хетафе» (1:0).

«Янг Бойз» провалил первый тур Лиги чемпионов и во втором команде не светит ничего перспективного. Обозленная поражением в чемпионате и первой игре еврокубков «Барселона» наверняка заберет себе мяч и с первых минут будет оказывать максимальное давление на швейцарцев. «Янг Бойз» и в чемпионате не очень хорошо выглядит, ведь в прошлом туре на своем стадионе уступил «Грассхопперу» (0:1).

Информация для ставок

Восемь из десяти последних матчей во всех турнирах для «Барселоны» завершились исходом «обе забьют»

«Янг Бойз» не проигрывает уже шесть поединков подряд на выезде

Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных или товарищеских встречах

Прогноз

Матч обещает быть очень интересным, но «Барселона» обязана уверенно и крупно выигрывать. Рекомендуем сделать ставку на победу каталонцев с форой (-2.5) по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мостбет.