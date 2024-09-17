«Бавария» — «Динамо» Загреб. Прогноз на матч Лиги чемпионов (17.09.2024)

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вчера, 00:08

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче называют мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.12. Рискнуть на победу «Манчестер Юнайтед» можно по коэффициенту 21, а выбрать в линии ничью предлагают по 12.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 2.1.

Форма команд

«Бавария» добилась трех побед в стартовых турах Бундеслиги и очень хочет расширить свою серию побед и на Лигу чемпионов. Команда имеет несколько новых игроков, которые быстро адаптировались и очень хотят проявить себя в Лиге чемпионов. В двух последних поединках «Бавария» не оставила на выезде шансов «Хольштайн Киль» (6:1) и переиграли «Фрайбург» (2:0).

«Динамо» Загреб смогло пробиться в основной этап турнира и попробует в обновленном формате Лиги чемпионов попробует бороться на равных с европейскими грандами. В игре на выезде с «Баварией» шансов на победу по котировкам букмекеров практически нет, но в футбол случается всякое. В двух последних матчах чемпионата Хорватии «Динамо» уступило принципиальному сопернику «Хайдуку» (0:1), а ранее поделило очки с «Риекой» (1:1).

Информация для ставок

Хорватский клуб выиграл семь выездных поединков из десяти последних

«Бавария» выиграла восемь последних матчей подряд во всех турнирах

«Бавария» выиграла оба матча с «Динамо» Загреб с общим счетом (7:0)

Прогноз

«Бавария» очень редко отдает победы на своем поле в Лиге Чемпионов и в этот раз шансы на их победу очень велики. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу с форой (-2.5) по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Пари.