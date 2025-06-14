«Бавария» — «Окленд Сити». Прогноз на матч клубного чемпионата мира (15.06.2025)

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вчера, 16:09

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Баварии», а коэффициент на их победу составляет 1.01. Успех «Окленд Сити» оценивается по коэффициенту 70 в букмекерской конторе Пари. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 25.

На результативный матч с исходом ТБ 4.5 можно поставить по коэффициенту 1.7. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.17. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 4.1.

Форма команд

«Бавария» является одним из претендентов на этот чемпионство. Команда выиграла Бундеслигу, набрав 82 очка в 34 матчах. Клуб также выступал в Лиге Чемпионов, где, дойдя до 1/4, проиграли «Интеру» с общим счётом (3:4). Две последние встречи «Баварии» завершились победами над «Боруссией» М (2:0), и «Хоффенхаймом» (4:0)

«Окленд Сити» является сильнейшим клубом Океании, и, поэтому, это единственный представитель региона на клубном чемпионате мира. Также команда является победителем Лиги Чемпионов Океании. Две последние игры «Окленд Сити» завершились домашними победами над «Ифира Блек Бёрд» (2:0), и «Хекари Юнайтед» (2:0)

Информация для ставок

«Бавария» не проигрывает на протяжении семи матчей

«Окленд Сити» выиграл семь матчей из десяти последних

Четыре из пяти прошедших матчей «Окленд Сити» завершились с исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на победу «Баварии» с форой (-3.5) по коэффициенту 1.47 в букмекерской конторе Пари.