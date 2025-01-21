«Бенфика» — «Барселона». Прогноз на матч Лиги чемпионов (21.01.2025)

Ставки букмекеров
Предпочтение в этом матче букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.27. В случае победы «орлов», зайдет коэффициент 2.95. Ничью можно поставить по 3.9.
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1 : 0
5’
сегодня, 23:00
Также в линии букмекеры предлагают 2 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 1.83. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.35.
Форма команд
«Бенфика» играла достаточно средне на протяжение первых шести туров, но набрала 10 очков и имеет неплохие шансы выйти в плей-офф. Тем не менее, в игре с «Барселоной» хозяевам очень важно набрать очки, а учитывая положение соперника, сделать это будет непросто. Тем не менее, матч обещает быть интересным и одним из центральных в этот игровой день. Два последних матча «Бенфики» завершились победами над «Фамаликан» (4:0) и «Фаренсе» на выезде (3:1).
«Барселона» провела в конце декабря несколько слабых поединков, но сейчас с результатами и качеством игры у коллектива все в порядке. На данный момент «сине-гранатовые» идут на втором месте в групповом этапе Лиги чемпионов и набрали 15 очков, что на три пункта меньше, чем у «Ливерпуля». Поражение в Лиссабоне не станет трагедией, но гости постараются не допустить такого исхода. В прошлом туре «Барселона» поделила очки с «Хетафе» (1:1), а ранее разгромила «Бетис» (5:1).
Информация для ставок
- «Бенфика» выиграла восемь из десяти домашних матчей во всех турнирах
- «Барселона» не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах
- Пять матчей между клубами завершились исходом «обе забью — нет»
- «Бенфика» не проигрывает «Барселоне» уже три матча подряд
Прогноз
«Бенфика» постарается удивить «Барселону» на своем поле и наверняка сможет забить. Рекомендуем сделать ставку на индивидуальный тотал португальского клуба больше 1.5 мячей по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.