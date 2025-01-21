«Бенфика» — «Барселона». Прогноз на матч Лиги чемпионов (21.01.2025)

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сегодня, 21:40

Ставки букмекеров

Предпочтение в этом матче букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.27. В случае победы «орлов», зайдет коэффициент 2.95. Ничью можно поставить по 3.9.

Также в линии букмекеры предлагают 2 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 1.83. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.35.

Форма команд

«Бенфика» играла достаточно средне на протяжение первых шести туров, но набрала 10 очков и имеет неплохие шансы выйти в плей-офф. Тем не менее, в игре с «Барселоной» хозяевам очень важно набрать очки, а учитывая положение соперника, сделать это будет непросто. Тем не менее, матч обещает быть интересным и одним из центральных в этот игровой день. Два последних матча «Бенфики» завершились победами над «Фамаликан» (4:0) и «Фаренсе» на выезде (3:1).

«Барселона» провела в конце декабря несколько слабых поединков, но сейчас с результатами и качеством игры у коллектива все в порядке. На данный момент «сине-гранатовые» идут на втором месте в групповом этапе Лиги чемпионов и набрали 15 очков, что на три пункта меньше, чем у «Ливерпуля». Поражение в Лиссабоне не станет трагедией, но гости постараются не допустить такого исхода. В прошлом туре «Барселона» поделила очки с «Хетафе» (1:1), а ранее разгромила «Бетис» (5:1).

Информация для ставок

«Бенфика» выиграла восемь из десяти домашних матчей во всех турнирах

«Барселона» не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах

Пять матчей между клубами завершились исходом «обе забью — нет»

«Бенфика» не проигрывает «Барселоне» уже три матча подряд

Прогноз

«Бенфика» постарается удивить «Барселону» на своем поле и наверняка сможет забить. Рекомендуем сделать ставку на индивидуальный тотал португальского клуба больше 1.5 мячей по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.