«Бетис» — «Хетафе». Прогноз на матч Ла Лиги (18.09.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение «Бетису», а коэффициент на их победу составляет 1.95. Успех «Хетафе» оценивается по коэффициенту 5.1 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.05.
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2 : 1
завершен
вчера, 20:00
На результативный матч с исходом ТБ 2 можно поставить по коэффициенту 2.1. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.75. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.45.
Форма команд
«Бетис» набрал пять очков в четырех турах, что точно не может устраивать как руководство, так и болельщиков. Команда идет лишь на 13 месте и нуждается в очках, ведь в случае победы хозяева сразу поднимутся на седьмую позицию, что является отличной мотивацией. Два последних поединка «бело-зеленых» завершились победой над «Леганесом» (2:0) и выездным поражение от «Реала» (0:2).
«Хетафе» очень часто играет вничью и давно не набирал баллы, что привело к месту в зоне вылета. С такими результатами команда гораздо выше подняться не сможет, поэтому нужно менять ситуацию. Тем не менее, даже ничья в таком сложном поединке с «Бетисом» пригодилась бы для гостей. В прошлом туре «Хетафе» проиграл на выезде «Севилье» (0:1), а ранее поделил очки с «Реалом» Сосьедад (0:0).
Информация для ставок
- «Бетис» проиграл два матча из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Хетафе» выиграл лишь один матч из десяти выездных за последнее время
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейными результатами
Прогноз
«Бетис» будет играть первым номером и попытается добиться результата уже в первом тайме. Тем не мене предлагаем, взять обычную победу хозяев по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.