«Бетис» — «Хетафе». Прогноз на матч Ла Лиги (18.09.2024)

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вчера, 17:16

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Бетису», а коэффициент на их победу составляет 1.95. Успех «Хетафе» оценивается по коэффициенту 5.1 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.05.

На результативный матч с исходом ТБ 2 можно поставить по коэффициенту 2.1. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.75. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.45.

Форма команд

«Бетис» набрал пять очков в четырех турах, что точно не может устраивать как руководство, так и болельщиков. Команда идет лишь на 13 месте и нуждается в очках, ведь в случае победы хозяева сразу поднимутся на седьмую позицию, что является отличной мотивацией. Два последних поединка «бело-зеленых» завершились победой над «Леганесом» (2:0) и выездным поражение от «Реала» (0:2).

«Хетафе» очень часто играет вничью и давно не набирал баллы, что привело к месту в зоне вылета. С такими результатами команда гораздо выше подняться не сможет, поэтому нужно менять ситуацию. Тем не менее, даже ничья в таком сложном поединке с «Бетисом» пригодилась бы для гостей. В прошлом туре «Хетафе» проиграл на выезде «Севилье» (0:1), а ранее поделил очки с «Реалом» Сосьедад (0:0).

Информация для ставок

«Бетис» проиграл два матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Хетафе» выиграл лишь один матч из десяти выездных за последнее время

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейными результатами

Прогноз

«Бетис» будет играть первым номером и попытается добиться результата уже в первом тайме. Тем не мене предлагаем, взять обычную победу хозяев по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.