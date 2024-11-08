«Бохум» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (9.11.2024)

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08 ноября 2024, 19:54

Ставки букмекеров

Фаворитами в этой встрече букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.25. В случае победы «Бохума», зайдет коэффициент 12.5. Ничью можно выбрать за 7.8.

Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Бохум» имеет целый ряд поражений в Бундеслиге и набрал всего один балл в девяти стартовых турах. Команда на данный момент является главным претендентом на понижение в классе и если не примет меры, такие опасения очень быстро сбудутся. В матче с «Байером», хозяева постараются зацепиться хотя бы за ничейный результат, что уже будет достижением. В двух последних поединках «Бохум» проиграл «Айнтрахту» (2:7) и «Баварии» (0:5).

«Байер» получил в Англии разгромное поражение от «Ливерпуля» (0:4) и это вполне может взбодрить команду, которая часто играла вничью и теряла очки. В чемпионате Германии «Байер» идет на четвертом месте с 16 баллами и отстает на один пункт от ближайшего соперника. Два матча в чемпионате за последнее время завершились ничьими со «Штутгартом» (0:0) и «Вердером» (2:2)

Информация для ставок

«Бохум» проиграл уже семь матчей подряд в чемпионате Германии

Четыре из пяти последних матчей на выезде «Байера» завершились исходом «обе забьют»

Шесть поединков между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Бохум» проиграл три из пяти последних матчей «Байеру»

Прогноз

В личных встречах одна из команд чаще всего не может забить, поэтому рекомендуем сделать ставку «обе забьют — нет» в букмекерской конторе Пари. Коэффициент на такой интересный вариант составляет 2.15.