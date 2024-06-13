«Бока Хуниорс» — «Велес Сарсфилд»: прогноз на матч

Ставки букмекеров
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На победу «Бока Хуниорс» дают — 2.020 : 08’сегодня, 01:00
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Триумф «Велес Сарсфилд» сыграет в 3.97
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Ничья — 3.28
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Тотал больше 3.5 — 4.45
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Тотал меньше 3.5 — 1.15
Форма команд
«Бока Хуниорс» команда, команда которая была основана в столице Аргентины, в турнирной таблице занимает 19-е место. Последний победный матч был 20-го мая с командой «Сентраль Кордоба» закончился с результатом 4:2.
«Велес Сарсфилд» клуб также со столицы, занимает 16-е место в турнирной таблице Лиги професиональ. Вспомним некоторые из игр команды. Последняя встреча была с "Атлетико Тукуман” и закончилась она со счетом 1:1. Крайняя игра с триумфом была 22-го мая с "Ньюэллс Олд Бойс” результат в конце матча был 1:0.
Информация для ставок
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Последний междусобойчик закончился со счетом 2:1 в пользу "сине-золотых”.
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За последние пять встреч больше всего побед у «Бока Хуниорс».
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На Кубке Профессиональной Лиги команды сыграли вничью.
Прогноз
В междусобойчиках клуб «Бока Хуниорс» чаще выигрывал чем его соперник. Рекомендуем заключить пари на победу "генуэзцев” с коэффициентом 2.02.