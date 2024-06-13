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«Бока Хуниорс» — «Велес Сарсфилд»: прогноз на матч

13 июня 2024, 19:59
Велес Сарсфилд

Ставки букмекеров

  • На победу «Бока Хуниорс» дают — 2.02

  • Триумф «Велес Сарсфилд» сыграет в 3.97

  • Ничья — 3.28

  • Тотал больше 3.5 — 4.45

  • Тотал меньше 3.5 — 1.15

Форма команд

«Бока Хуниорс» команда, команда которая была основана в столице Аргентины, в турнирной таблице занимает 19-е место. Последний победный матч был 20-го мая с командой «Сентраль Кордоба» закончился с результатом 4:2.

«Велес Сарсфилд» клуб также со столицы, занимает 16-е место в турнирной таблице Лиги професиональ. Вспомним некоторые из игр команды. Последняя встреча была с "Атлетико Тукуман” и закончилась она со счетом 1:1. Крайняя игра с триумфом была 22-го мая с "Ньюэллс Олд Бойс” результат в конце матча был 1:0.

Информация для ставок

  • Последний междусобойчик закончился со счетом 2:1 в пользу "сине-золотых”.

  • За последние пять встреч больше всего побед у «Бока Хуниорс».

  • На Кубке Профессиональной Лиги команды сыграли вничью.

Прогноз

В междусобойчиках клуб «Бока Хуниорс» чаще выигрывал чем его соперник. Рекомендуем заключить пари на победу "генуэзцев” с коэффициентом 2.02.

Все комментарии
Вещий
Вещий
13 июня в 20:03
Думая что будет вязкая борьба и много голов мы не увидим.
Гость
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