«Болонья» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (29.09.2024)

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28 сентября 2024, 12:49

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу «Болоньи» предлагает коэффициент 2.9, в то время как победа гостей будет стоить 2.6. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.25.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.07 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 1.77). Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Болонья» в чемпионате Италии выступает достаточно слабо и набрала лишь шесть баллов, но уступает по разнице забитых и пропущенных мячей нынешнему сопернику «Аталанте». Хозяевам непросто в этом сезоне, ведь приходится тратить ресурсы не только на Серию А, но и Лигу чемпионов, в первом туре которой команда поделила очки с «Шахтером» (0:0). В последнем туре чемпионата Италии «Болонья» обыграла на выезде «Монцу» (0:0).

«Аталанте» только предстоит на днях матч Лиги чемпионов с «Шахтером», однако сейчас подопечные Гасперини должны быть сосредоточены на матче чемпионата Италии с прямым конкурентом за еврокубковые места. В случае победы, коллектив из Бергамо сможет оторваться от «Болоньи» и подняться на несколько ступенек в турнирной таблице. Два последних матча «Аталанты» завершились поражением от «Комо» (2:3), а ранее в Лиге чемпионов поделила очки с «Арсеналом» (0:0).

Информация для ставок

Шесть из десяти последних матчей «Болоньи» завершились ничейным результатом

«Аталанта» уступила в пяти из шести последних поединках

«Болонья» выиграла три последних поединка у «Аталанты»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет примерно равным, а команды смогут обменяться забитыми мячами в этой встрече. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.