«Болонья» – «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч Лиги чемпионов (21.01.2025)

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сегодня, 21:52

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение в этом матче коллективу из Дортмунда. На победу «Боруссии» можно поставить по коэффициенту 2.35, а на успех «Болоньи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 3.15. Ничейный результат для любого игрока будет стоить 3.4.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.9. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 1.92. Ставка на «обе забьют» составляет 1.65.

Форма команд

«Болонья» неудачно сыграла в нынешнем сезоне в Лиге чемпионов, хотя очень его ждала и готовилась. На данный момент команда располагается лишь на 33 месте с двумя баллами и точно не сыграет в плей-офф. Тем не менее, хозяева хотят добыть хотя бы одну победу в турнире и постараются это сделать против «Боруссии», тем более терять хозяевам практически нечего. Два последних поединка «Болоньи» завершились победой над «Монцой» (3:1) и ничьей с «Интером» (2:2).

«Боруссия» Дортмунд очень мощно стартовала в групповом этапе, но потом результаты ухудшились. Тем не менее, «шмели» набрали 12 очков и находятся на 11 месте и попытается прорваться в топ-8, а для этого нужно побеждать в Италии. Матч определенно не лишен интриги и будет интересен для любителей европейского футбола. В прошлой игре «Боруссия» Дортмунд проиграла «Айнтрахту» (0:2), а ранее уступила «Хольштайн» (2:4).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Болоньи» завершились исходом «обе забьют»

«Боруссия» Дортмунд проиграла семь из десяти последних матчей на выезде

В единственной товарищеской встрече между клубами сильнее оказалась «Боруссия» (3:0)

Прогноз

Предполагаем, что матч будет сложным для немецкого клуба, но он найдет в себе силы добыть важную победу. Рекомендуем сделать ставку на победу «Боруссии» Дортмунд можно по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.