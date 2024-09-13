«Боруссия» Дортмунд – «Хайденхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (13.09.2024)

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сегодня, 01:30

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.4. Победа «Хайденхайма» оценивается за 7.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Боруссия» Дортмунд набрала четыре очка в двух стартовых турах, что является неплохим результатом, но команде и дальше нужно добиваться побед в каждом матче, чтобы бороться за чемпионство. Коллектив отстает от нынешнего соперника на два пункта и в случае победы сможет обойти его на одно очко. В двух последних встречах «Боруссия» Дортмунд на выезде поделила очки с «Вердером» (0:0) и обыграла на своем поле «Айнтрахт» (2:0).

«Хайденхайм» приятно удивил болельщиков своим стартом из двух побед в начале сезона и очень хочет как минимум не проигрывать и дальше. У команды уже есть опыт отыгрышей с «Боруссией» Дортмунд, поэтому для гостей это не выглядит невозможным. В любом случае поединок обещает быть интересным даже для нейтральных зрителей. В прошлом туре «Хайденхайм» разгромил «Аугсбург» (4:0), а ранее переиграл «Хеккен» в Лиге Конференций (3:2.

Информация для ставок

«Хайденхайм» выигрывает уже в 13 матчах подряд во всех турнирах

Четыре из пяти последних домашних матчей «Боруссии» Д завершились исходом «обе забьют — нет»

Два последних матча между клубами закончились вничью

Прогноз

«Боруссия» Дортмунд является фаворитом и постарается добыть победу, но учитывая форму гостей ставить на это слишком рискованно. Предлагаем обратить внимание на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.