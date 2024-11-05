«Боруссия» Дортмунд – «Штурм». Прогноз на матч Лиги чемпионов (5.11.2024)

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сегодня, 14:59

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.19. Победа «Штурма» оценивается за 14.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.92. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.82.

Форма команд

«Боруссия» Дортмунд набрала шесть очков в трех матчах и надеется продолжить успешный путь в Лиге чемпионов. «Шмели» являются огромными фаворитами в предстоящей игре, а недавняя победа над «РБ Лейпциг» в чемпионате (2:1) добавила дортмундскому клубу уверенности в своих силах. В еще одной недавней встрече кубка Германии «Боруссия» Дортмунд уступила в дополнительное время «Вольфсбургу» (0:1).

«Штурм» проиграл все три встречи в Лиге чемпионов и забил всего один мяч. С такими результатами у коллектива крайне мало шансов попасть в плей-офф, но футболисты все равно прикладывают максимум усилий, чтобы выглядеть достойно, особенно в матче против мировых грандов. В прошлом туре австрийской Бундеслиги команда сыграла вничью с «Рапидом» (1:1), а ранее одолела «БВ Линц» (2:1).

Информация для ставок

«Боруссия» Дортмунд проиграла три из пяти последних встреч

Четыре из пяти последних матчей «Штурма» завершились исходом «обе забьют»

«Шмели» выиграли уже семь последних поединков подряд

Прогноз

«Боруссия» Дортмунд является фаворитом и постарается добыть победу, но учитывая форму гостей ставить на это слишком рискованно. Предлагаем обратить внимание на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.