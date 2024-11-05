«Боруссия» Дортмунд – «Штурм». Прогноз на матч Лиги чемпионов (5.11.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.19. Победа «Штурма» оценивается за 14.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.9.
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сегодня, 23:00
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.92. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.82.
Форма команд
«Боруссия» Дортмунд набрала шесть очков в трех матчах и надеется продолжить успешный путь в Лиге чемпионов. «Шмели» являются огромными фаворитами в предстоящей игре, а недавняя победа над «РБ Лейпциг» в чемпионате (2:1) добавила дортмундскому клубу уверенности в своих силах. В еще одной недавней встрече кубка Германии «Боруссия» Дортмунд уступила в дополнительное время «Вольфсбургу» (0:1).
«Штурм» проиграл все три встречи в Лиге чемпионов и забил всего один мяч. С такими результатами у коллектива крайне мало шансов попасть в плей-офф, но футболисты все равно прикладывают максимум усилий, чтобы выглядеть достойно, особенно в матче против мировых грандов. В прошлом туре австрийской Бундеслиги команда сыграла вничью с «Рапидом» (1:1), а ранее одолела «БВ Линц» (2:1).
Информация для ставок
- «Боруссия» Дортмунд проиграла три из пяти последних встреч
- Четыре из пяти последних матчей «Штурма» завершились исходом «обе забьют»
- «Шмели» выиграли уже семь последних поединков подряд
Прогноз
«Боруссия» Дортмунд является фаворитом и постарается добыть победу, но учитывая форму гостей ставить на это слишком рискованно. Предлагаем обратить внимание на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.