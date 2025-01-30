«Брага» — «Лацио». Прогноз на матч Лиги Европы (30.01.2025)

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сегодня, 01:49

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брага». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.7. Победа «Лацио» оценивается по 4.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры в линии предлагают коэффициент на ТБ 2.5 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Брага» смогла набрать лишь семь очков за семь туров, что является очень слабым результатом. Команда идет только на 27 месте и отстает на два пункта от топ-24. Клубу нужно побеждать лидера турнирной таблицы, который не имеет мотивации, но и не собирается дарить сопернику баллы. Два последних матча «Браги» завершились крупной победой над «Боавиштой» (3:0) и поражением на выезде с «Юнион Сент-Жиллуаз» в Лиге Европы (1:2).

«Лацио» отлично провел групповой этап и за семь туров набрал 19 очков, опережая ближайших оппонентов на три пункта. Даже в случае поражения римский клуб вряд ли покинет первую строчку, поэтому вполне может играть резервным составом, что даст хозяевам определенные шансы. Два последних матча «Лацио» завершились победой в Лиге Европы над «Реал» Сосьедад (3:1) и поражением в чемпионате с «Фиорентиной» (1:2).

Информация для ставок

«Брага» выиграла пять из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из шести матчей «Лацио» за последнее время закончились исходом «обе забьют»

Римский клуб выиграл семь из десяти последних встреч на выезде

Прогноз

Предполагаем, что «Брага» будет больше атаковать, но и свои ворота не сможет сохранить «сухими». Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.