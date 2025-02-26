«Брентфорд» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (26.02.2025)

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вчера, 19:46

Ставки букмекеров

«Брентфорд» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 2.25. На успех «Эвертона» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.2, в то время как ничья стоит 3.6.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять за 1.8. Коэффициент на ТМ 2.5 несильно отличается от противоположного исхода и составляет 2.05. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Брентфорд» идет в середине турнирной таблицы и набрал уже 37 очков, однако претендовать на еврокубки будет сложно. Тем не менее, на своем поле команда на своем поле всегда старается побеждать и радовать болельщиков. В игре с «Эвертоном» от хозяев ждут набранных трех баллов, которые позволили бы приблизиться к конкурентам. Два последних матча «Брентфорда» завершились победами над «Лестером» (4:0) и «Вест Хэмом» (1:0).

«Эвертон» проводит неплохой отрезок сезона и оторвался от зоны вылета уже на 14 пунктов. «Ириски» располагаются на 14 месте и если не начнут проигрывать матч за матчем, то наверняка скоро полностью обезопасят себя от понижения в классе. Два последних матча «Эвертона» завершились ничьей с «Манчестер Юнайтед» (2:2) и победой над «Кристал Пэлас» (2:1).

Информация для ставок

«Эвертон» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Брентфорд» проиграл пять из шести последних домашних поединков

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет нерезультативным, а исход встречи решит всего один забитый мяч. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05.