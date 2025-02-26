«Брентфорд» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (26.02.2025)

Ставки букмекеров
«Брентфорд» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 2.25. На успех «Эвертона» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.2, в то время как ничья стоит 3.6.
|
1 : 1
завершен
вчера, 22:30
Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять за 1.8. Коэффициент на ТМ 2.5 несильно отличается от противоположного исхода и составляет 2.05. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.63.
Форма команд
«Брентфорд» идет в середине турнирной таблицы и набрал уже 37 очков, однако претендовать на еврокубки будет сложно. Тем не менее, на своем поле команда на своем поле всегда старается побеждать и радовать болельщиков. В игре с «Эвертоном» от хозяев ждут набранных трех баллов, которые позволили бы приблизиться к конкурентам. Два последних матча «Брентфорда» завершились победами над «Лестером» (4:0) и «Вест Хэмом» (1:0).
«Эвертон» проводит неплохой отрезок сезона и оторвался от зоны вылета уже на 14 пунктов. «Ириски» располагаются на 14 месте и если не начнут проигрывать матч за матчем, то наверняка скоро полностью обезопасят себя от понижения в классе. Два последних матча «Эвертона» завершились ничьей с «Манчестер Юнайтед» (2:2) и победой над «Кристал Пэлас» (2:1).
Информация для ставок
- «Эвертон» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Брентфорд» проиграл пять из шести последних домашних поединков
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Предполагаем, что матч будет нерезультативным, а исход встречи решит всего один забитый мяч. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05.