«Брест» — «ПСЖ». Прогноз на матч Лиги 1 (1.02.2025)

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сегодня, 02:09

Ставки букмекеров

Большое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.45. В случае победы «Бреста», зайдет коэффициент 7.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.87 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.93. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Брест» не удачно завершил групповой этап Лиги чемпионов, проиграв два последних матча, но в целом доволен выходом в плей-офф, где сыграет с тем же « ПСЖ ». В чемпионате коллектив напротив начал побеждать в последних матчах и на данный момент вышел уже на восьмое место с 28 баллами. Матч в чемпионате послужит хорошей репетицией перед встречей с парижанами в Лиге чемпионов. В последней игре чемпионата «Брест» минимально обыграл «Гавр» на выезде (1:0).

« ПСЖ » уверенно провел последние матчи Лиги чемпионов, а в чемпионате и вовсе идет впереди с отрывом в 10 очков от ближайшего соперника. Команда набрала 47 пунктов и имеет шансы на ошибку, но не хочет их трать там, где можно добыть победу. Букмекеры не сомневаются в чемпионе Франции, а гости постараются доказать свою силу на футбольном поле. В прошлой игре « ПСЖ » не оставил шансов «Штутгарту» в Лиге чемпионов (4:1), а в чемпионате на своем поле не смог переиграть «Реймс» (1:1).

Информация для ставок

« ПСЖ » выиграл восемь матчей из десяти последних в основное время во всех турнирах

» выиграл восемь матчей из десяти последних в основное время во всех турнирах Три последних матча «Бреста» завершились исходом «обе забьют — нет»

« ПСЖ » выиграл 15 из 16 последних матчей против «Бреста» при одной ничьей

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