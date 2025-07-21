«Дефенса и Хустисия» — «Альдосиви». Прогноз на матч чемпионата Аргентины (22.07.2025)

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21 июля 2025, 13:42

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. В случае победы «Альдосиви», зайдет коэффициент 5.6. Ничью можно выбрать по 3.35.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.45 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.55. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.35.

Форма команд

«Дефенса и Хустисия» в весеннем турнире Апертуры команда заняла 10-е место. Это на две позиции ниже, чем «Эстудиантес», который стал восьмым. Разница между командами составила всего два очка. Две последние игры «Дефенса и Хустисия» завершились победой над «Деспортивой» (2:1), и ничьёй с «Банилдом» (0:0).

«Альдосиви» также выступал в Апертуре, где сумел заработать всего 15 очков, что на четыре меньше, чем у сегодняшнего оппонента. Разница мячей отрицательная, 18 забитых и 28 пропущенных. Две последние встречи «Альдосиви» завершились победой над «Эстудиантесом» (2:1), и ничьёй с «Сентраль Кордоба» (0:0).

Информация для ставок

«Дефенса и Хустисия» выиграла всего два раза из десяти последних матчах

«Альдосиви» не проигрывает на протяжении четырех встреч

Три из пяти игр «Альдосиви» завершились исходом «обе забьют — нет

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.