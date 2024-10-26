«Динамо» Махачкала — «Акрон». Прогноз на матч чемпионата России (26.10.2024)

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26 октября 2024, 00:17

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской контры Лига Ставок можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо» Махачкала. Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.2. Победа «Акрона» оценивается по 3.55, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по 2. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

Последние результаты «Динамо» не впечатляют и перед клубом из Махачкалы 12 место с 11 очками, но опережает ближайшего соперника лишь по дополнительным характеристикам. В личной встрече с «Акроном» хозяевам очень важно победить и почувствовать уверенность в своих силах. В двух последних матчах «Динамо» Махачкала уступило «Спартаку» (0:1) в кубке России и ЦСКА (0:1).

«Акрон» также в последних матчах не радует болельщиков победами, но положение в РПЛ выглядит немного лучше. Коллектив занимает 10 место в турнирной таблице и на один пункт опережает нынешнего соперника. Гостям нельзя проигрывать личную встречу с конкурентом, если они не хотят поменяться местами. В прошлом туре «Акрон» разгромно проиграл в кубке страны «Зениту» (0:5) и уступил в чемпионате «Рубину» (0:1).

Информация для ставок

«Акрон» не может выиграть уже четыре поединка подряд во всех турнирах

«Динамо» Махачкала проиграло пять из десяти последних поединков на своем поле

«Акрон» выиграл три из пяти последних матчей у «Динамо» Махачкала

Прогноз

Статистика личных встреч на стороне гостей и в этот раз предлагаем также поверить в их успех. Рекомендуем сделать ставку на победу «Акрона» по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.