«Динамо» Махачкала — «Акрон». Прогноз на матч чемпионата России (26.10.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской контры Лига Ставок можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо» Махачкала. Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.2. Победа «Акрона» оценивается по 3.55, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.
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1 : 1
завершен
26 октября 2024, 14:00
суббота
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по 2. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.
Форма команд
Последние результаты «Динамо» не впечатляют и перед клубом из Махачкалы 12 место с 11 очками, но опережает ближайшего соперника лишь по дополнительным характеристикам. В личной встрече с «Акроном» хозяевам очень важно победить и почувствовать уверенность в своих силах. В двух последних матчах «Динамо» Махачкала уступило «Спартаку» (0:1) в кубке России и ЦСКА (0:1).
«Акрон» также в последних матчах не радует болельщиков победами, но положение в РПЛ выглядит немного лучше. Коллектив занимает 10 место в турнирной таблице и на один пункт опережает нынешнего соперника. Гостям нельзя проигрывать личную встречу с конкурентом, если они не хотят поменяться местами. В прошлом туре «Акрон» разгромно проиграл в кубке страны «Зениту» (0:5) и уступил в чемпионате «Рубину» (0:1).
Информация для ставок
- «Акрон» не может выиграть уже четыре поединка подряд во всех турнирах
- «Динамо» Махачкала проиграло пять из десяти последних поединков на своем поле
- «Акрон» выиграл три из пяти последних матчей у «Динамо» Махачкала
Прогноз
Статистика личных встреч на стороне гостей и в этот раз предлагаем также поверить в их успех. Рекомендуем сделать ставку на победу «Акрона» по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.