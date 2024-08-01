«Динамо» Махачкала – «Крылья Советов». Прогноз на матч кубка России. (01.08.2024)

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сегодня, 11:15

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «Крылья Советов». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.75. Победа хозяев оценивается по 2.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.15

Букмекеры не до конца верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.88. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по коэффициенту 1.95. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.15.

Форма команд

«Динамо» Махачкала относительно неплохо стартовала в РПЛ , но побед еще не одержала. Тем не менее, в активе клуба уже есть два балла за две ничьи и к старту в кубке России футболисты подходят в хорошем настроении. В предстоящей встрече хозяевам важно забить первыми, чтобы поверить в свои силы и возможно довести игру до победы. Два последних матча «Динамо» Махачкала завершились ничьими с «Краснодаром» (0:0) и «Химками» (1:1).

«Крылья Советов» и их болельщики могут быть разочарованы стартом РПЛ , но две проигранных стартовых игры не приговор. Самарскому клубу сейчас важно отвлечься от неудач и постараться найти себя в кубке России. В матче с дебютантом РПЛ у гостей даже есть небольшое преимущество, но тем не менее к сопернику очень важно отнестись с максимальной серьезностью. Два последних матча «Крылья Советов» проиграли «Зениту» (0:4) и «Ростову» (1:3).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Динамо» Махачкалы завершились ничьими

Пять из шести последних выездных матчей «Крылья Советов» завершились исходом «обе забьют»

«Динамо» Махачкала проиграло лишь один поединок из десяти последних на своем поле

Прогноз

«Динамо» Махачкала очень неплохо играет на своем поле и им вполне по силам переиграть не самые уверенные на данный момент «Крылья Советов». Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.75 в букмекерской конторе Мостбет.