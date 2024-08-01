«Динамо» Махачкала – «Крылья Советов». Прогноз на матч кубка России. (01.08.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «Крылья Советов». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.75. Победа хозяев оценивается по 2.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.15
|
1 : 0
завершен
сегодня, 19:30
Букмекеры не до конца верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.88. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по коэффициенту 1.95. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.15.
Форма команд
«Динамо» Махачкала относительно неплохо стартовала в РПЛ, но побед еще не одержала. Тем не менее, в активе клуба уже есть два балла за две ничьи и к старту в кубке России футболисты подходят в хорошем настроении. В предстоящей встрече хозяевам важно забить первыми, чтобы поверить в свои силы и возможно довести игру до победы. Два последних матча «Динамо» Махачкала завершились ничьими с «Краснодаром» (0:0) и «Химками» (1:1).
«Крылья Советов» и их болельщики могут быть разочарованы стартом РПЛ, но две проигранных стартовых игры не приговор. Самарскому клубу сейчас важно отвлечься от неудач и постараться найти себя в кубке России. В матче с дебютантом РПЛ у гостей даже есть небольшое преимущество, но тем не менее к сопернику очень важно отнестись с максимальной серьезностью. Два последних матча «Крылья Советов» проиграли «Зениту» (0:4) и «Ростову» (1:3).
Информация для ставок
- Четыре последних матча «Динамо» Махачкалы завершились ничьими
- Пять из шести последних выездных матчей «Крылья Советов» завершились исходом «обе забьют»
- «Динамо» Махачкала проиграло лишь один поединок из десяти последних на своем поле
Прогноз
«Динамо» Махачкала очень неплохо играет на своем поле и им вполне по силам переиграть не самые уверенные на данный момент «Крылья Советов». Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.75 в букмекерской конторе Мостбет.