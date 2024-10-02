«Динамо» Загреб — «Монако». Прогноз на матч Лиги чемпионов (2.10.2024)

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02 октября 2024, 17:15

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Монако», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.6. Выбрать успех хозяев можно по 5.4, а поставить на ничью предлагают по коэффициенту 3.7.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.53, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.5. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Динамо» Загреб провалило первую игру с «Баварией» (2:9) и теперь попытается реабилитироваться перед болельщиками. Команда принимает на своем поле «Монако» и постарается как минимум не проиграть, чтобы набрать первые очки в Лиге чемпионов. Два последних поединка «Динамо» Загреб завершились крупной победой над «Локомотива» Загреб (5:1) и успехом с «Банжоле» (3:1) в кубке Хорватии.

«Монако» смог добиться в первой игре очень сложной победы над «Барселоной» (2:1) и теперь будет стараться переиграть хорватский клуб на его поле, чтобы выбиться в лидеры. В чемпионате Франции команда лидирует вместе с « ПСЖ », набрав по 16 баллов и может сосредоточиться на игре в Загребе. Два последних матча «Монако» завершились победами над «Монпелье» (2:1) и «Гавром» (3:1).

Информация для ставок

Семь из десяти последних матчей «Динамо» Загреб завершились исходом «обе забьют»

«Монако» выиграл семь из десяти выездных матчей во всех турнирах за последнее время

Хорватский клуб забивал в восьми из десяти последних встреч на своем поле

Прогноз

«Монако» имеет отличные шансы добиться второй победы на выезде над деморализованным первым туром соперником и наверняка добьется результата. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мостбет.