«Динамо» Москва – «Ростов». Прогноз на матч чемпионата России. (1.11.2024)

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вчера, 22:12

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо» Москва. Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.7. Победа «Ростова» оценивается по 4.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.

Букмекеры не до конца верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.53.

Форма команд

«Динамо» Москва после серии неудач вновь вышло на путь побед и будет прикладывать все усилия, чтобы догнать лидеров РПЛ . Сейчас команда располагается на четвертом месте с 26 баллами и отстает на семь пунктов от «Краснодара». В домашней игре с «Ростовом» хозяева обязаны выигрывать, учитывая нынешнюю форму соперника и набирать важные три очка. Два последних матча «Динамо» Москва завершились победами над «Химками» (4:3) в чемпионате и «Крыльями Советов» (6:3) в кубке страны.

«Ростов» совершенно не радует болельщиков результатами и проиграл большинство матчей за последнее время. Команда на данный момент находится на девятом месте с 13 очками, но если не изменит ситуацию, совсем скоро может оказаться в зоне вылета. Легко можно сделать вывод, что даже ничья для гостей будет хорошим окончанием матча, чего не скажешь о московском клубе. Два последних матча «Ростова» завершились поражениями от «Ахмата» (2:3) в РПЛ и «Локомотива» по пенальти (2:3) в кубке России.

Информация для ставок

«Динамо» Москва выиграло уже шесть матчей из десяти последних во всех турнирах

«Ростов» одержал лишь две победы в десяти последних матчах на выезде

Четыре последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз