«Эмполи» — «Рома». Прогноз на матч Серии А (9.03.2025)

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сегодня, 17:43

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ромы» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.35, а победа «Эмполи» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.2.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.1. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.75. Ставка на «обе забьют» составляет 1.88.

Форма команд

«Эмполи» идет практически без побед уже значительную часть сезона и совершенно заслуженно опустилась в зону вылета. Команда располагается на 18 месте с 22 баллами и отстает на два пункта от идущей впереди «Пармы». Хозяева попробуют воспользоваться усталостью соперника после матча Лиги Европы и зацепиться за очки. В прошлом туре «Эмполи» сыграл вничью на выезде с «Дженоа» (1:1).

«Рома» набрала ход в сезоне и выглядит серьезной силой во всех турнирах, где принимает участие. В Серии А римляне идут на девятом месте с 43 баллами, но от зоны еврокубков их отделяет семь баллов. В Лиге Европы клуб вырвал победу в «Атлетик» Бильбао в первой игре (2:1) и постарается не тратить много сил перед ответной встречей, которая состоится меньше, чем через неделю.

Информация для ставок

«Эмполи» проиграл шесть из десяти последних матчей при четырех ничьих в основное время

«Рома» выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет напряженным для обеих команд, но они смогут поймать друг друга на ошибках, что сделает встречу результативной. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.