«Эспаньол» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч Ла Лиги (1.02.2025)

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сегодня, 01:17

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Реал» Мадрид. Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.35. Победа «Эспаньола» оценивается по 9.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.4. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.93.

Форма команд

«Эспаньол» показывает не лучшие результаты и находится в зоне вылета. Команда располагается на 18 месте с 20 баллами и отстает от ближайшего соперника всего на один пункт. Команде важно срочно набирать баллы и подниматься вверх, однако в игре с чемпионом Испании сделать это будет проблематично. Тем не менее, шансы у ворот «сливочных» хозяева наверняка смогут создать. Два последних матча «Эспаньола» завершились ничьей с «Севильей» (1:1) и победой с «Вальядолидом» (2:1).

«Реал» Мадрид добился легкой победы с «Брестом» в последнем матче Лиги чемпионов (3:0), а в чемпионате команда лидирует и опережает ближайшего соперника на четыре пункта. В поединке с «Эспаньолом» гостям важно правильно оценить соперника и набрать важные три очка. В двух последних матчах чемпионата «королевский клуб» обыграл «Вальядолид» на выезде (3:0) и одолел «Лас-Пальмас» (4:1).

Информация для ставок

Семь из восьми последних матчей «Эспаньола» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Реал» Мадрид выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Эспаньол» проиграла четыре из пяти последних встреч с «Реалом»

Прогноз

«Реал» Мадрид будет предельно мотивирован на победу, но вряд ли сумеет сохранить свои ворота в неприкосновенности. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Лига Ставок.