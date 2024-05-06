«Факел» — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России. (06.05.2024)

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сегодня, 12:31

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Зенит». Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.58. Победа «Факела» оценивается по 6.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.15. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.13. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.2.

Форма команд

«Факел» набрал всего один пункт в последних пяти турах РПЛ и на данный момент пребывает в зоне стыковых матчей плей-офф на вылет. Команда из Воронежа занимает 13 место с 27 баллами и отстает от ближайшего соперника на два пункта. Даже на своем стадионе в игре с мотивированным «Зенитом» у хозяев шансов немного, но даже ничья будет считаться положительным результатом. Два последних поединка «Факела» завершились ничьей с «Сочи» (0:0) и поражением от «Крыльев Советов» (0:1).

«Зенит» на данный момент идет на третьем месте с 50 очками и по дополнительным показателям уступает «Краснодару» и «Динамо». Тем не менее, питерцы имеют игру в запасе и уже после этой игры могут вернуться на первую позицию в РПЛ . Гости максимально настроены на победу, поэтому матч с аутсайдером будет сложным, ведь обоим клубам очень нужно набирать эти очки. В прошлой игре «Зенит» в рамках кубка России сыграл вничью с ЦСКА (1:1), а ранее проиграл на выезде московскому «Динамо» в чемпионате (0:1).

Информация для ставок

«Факел» выиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

«Зенит» смог победить лишь в четырех встречах из десяти последних

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились победами «Зенита»

Прогноз

Чемпион России постарается уверенно начать и уже к перерыву иметь преимущество над соперником. Предлагаем сделать ставку на победу питерцев в первом тайме по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.