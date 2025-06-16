«Флуминенсе» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч клубного чемпионата мира (17.06.2025)

Ставки букмекеров
«Боруссия» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу немцев в букмекерской конторе Пари можно по коэффициенту 1.5. В то время на победу «Флуминенсе» коэффициент составляет 6.2. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 4.8.
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0 : 0
завершен
сегодня, 19:00
Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 1.67. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.25.
Форма команд
«Флуминенсе» в нынешнем чемпионате Бразилии занимает шестое место, с заработанными 20 очками отстаёт от лидера сезона всего на четыре очка. Команда также идёт на первом месте в групповом этапе Южноамериканского кубка. Два последних матча «Флуминенсе» завершились победами над «Онсе Кальдас» (2:0), и «Интернасьональ» (2:0)
«Боруссия» Дортмунд завершила сезон на четвёртом месте в Бундеслиге, а это значит, что она в следующем сезоне будет выступать в Лиге Чемпионов. Команда также выступала в Лиге Чемпионов и в этом сезоне, где вылетела от «Барселоны» в 1/4 с общим счётом (5:3). Две последние игры «Боруссии» Дортмунд завершились победами над «Байером» (4:2), и «Хольштайн Киль» (3:0).
Информация для ставок
- «Флуминенсе» не проигрывает на протяжении шести матчей
- «Боруссия» имеет серию из пяти побед
- Девять из десяти последних игр «Боруссии» Дортмунд завершились с тоталом больше 3.5 мячей
Прогноз
Советуем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 2.55.