«Флуминенсе» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч клубного чемпионата мира (17.06.2025)

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вчера, 23:44

Ставки букмекеров

«Боруссия» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу немцев в букмекерской конторе Пари можно по коэффициенту 1.5. В то время на победу «Флуминенсе» коэффициент составляет 6.2. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 4.8.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 1.67. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.25.

Форма команд

«Флуминенсе» в нынешнем чемпионате Бразилии занимает шестое место, с заработанными 20 очками отстаёт от лидера сезона всего на четыре очка. Команда также идёт на первом месте в групповом этапе Южноамериканского кубка. Два последних матча «Флуминенсе» завершились победами над «Онсе Кальдас» (2:0), и «Интернасьональ» (2:0)

«Боруссия» Дортмунд завершила сезон на четвёртом месте в Бундеслиге, а это значит, что она в следующем сезоне будет выступать в Лиге Чемпионов. Команда также выступала в Лиге Чемпионов и в этом сезоне, где вылетела от «Барселоны» в 1/4 с общим счётом (5:3). Две последние игры «Боруссии» Дортмунд завершились победами над «Байером» (4:2), и «Хольштайн Киль» (3:0).

Информация для ставок

«Флуминенсе» не проигрывает на протяжении шести матчей

«Боруссия» имеет серию из пяти побед

Девять из десяти последних игр «Боруссии» Дортмунд завершились с тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

Советуем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 2.55.