«Фрайбург» — «Хайденхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (11.05.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фрайбурга» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.05. На ничейный результат можно поставить по 3.85, а победа гостей принесет игрокам выигрыш за 3.5
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1 : 1
завершен
вчера, 16:30
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.65. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.25. Ставка на «обе забьют» составляет 1.57.
Форма команд
«Фрайбургу» провел не самый стабильный сезон и сейчас намерен сохранить своем седьмое место, которое дает путевку в Лигу конференций. Коллектив набрал 41 балл и опережает целый ряд команд на 1-3 пункта, поэтому нуждается в победе, чтобы в качестве фаворита на эту позицию подойти к завершающему туру. Два последних поединка «Фрайбурга» завершились ничьей с «Кельном» (0:0) и поражением «Вольфсбургу» (1:2).
«Хайденхайм» мало проигрывает в конце сезона, но первый сезон в Бундеслиге провел очень сильно для команды, которая только поднялась в элитный дивизион. Коллектив идет на десятом месте с 38 баллами и отстает от нынешнего соперника всего на три пункта. В случае победы гости максимально закрутят интригу перед последним туром. В прошлой игре «Хайденхайм» поделил очки с «Майнцом» (1:1), а ранее одолел на выезде «Дармштадт» (1:0).
Информация для ставок
- Семь из десяти последних матчей «Хайденхайма» завершились исходом «обе забьют»
- «Фрайбург» проиграл четыре из десяти домашних матчей за последнее время
- «Хайденхайм» проиграл два из трех последних матчей «Фрайбургу»
Прогноз
«Фрайбург» обязан обыгрывать соперника, если хочет остаться на своем месте и мы уверены, что хозяева смогут это сделать. Рекомендуем поверить в «Фрайбург» и сделать ставку на его победу по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.