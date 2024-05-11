«Фулхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (11.05.2024)

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вчера, 08:56

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «горожан» составляет 1.2. Поставить на «Фулхэм» можно по 14, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.6.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.87.

Форма команд

«Фулхэм» выглядит очень неуверенно в последних матчах, однако давно себе зарезервировал место на следующий сезон АПЛ . В поединке с «Манчестер Сити» у лондонского клуба будет шанс повлиять на судьбу чемпионства, что вносит в этот поединок дополнительную интригу. Сейчас коллектив идет на 13 месте с 44 баллами и опережает «Кристал Пэлас» на один балл. В прошлом туре «Фулхэм» сыграл вничью с «Брентфордом» (0:0), а ранее поделил очки с «Кристал Пэлас» (1:1).

«Манчестер Сити» на данный момент идет на втором месте с 82 баллами и отстает на один пункт от «Арсенала», однако имеет игру в запасе. «Горожане» являются главными претендентами на чемпионство и не имеют права терять очки в этом поединке. В случае поражения, коллектив может дать «Арсеналу» большую фору, которую потом тяжело будет отыграть. Два последних матча «Манчестер Сити» завершились разгромом «Вулверхэмптоном» (5:1) и выездной победой над «Ноттингем Форест» (2:0).

Информация для ставок

«Фулхэм» выиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Манчестер Сити» выиграл восемь выездных поединков из десяти при двух ничьих

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Манчестер Сити» является большим фаворитом в этой встрече и учитывая слабые выступления соперника в последних матчах, не будет иметь с ним проблем. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей с форой (-1.5) по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Лига Ставок.