«Фулхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (11.05.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «горожан» составляет 1.2. Поставить на «Фулхэм» можно по 14, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.6.
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0 : 4
завершен
вчера, 14:30
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.87.
Форма команд
«Фулхэм» выглядит очень неуверенно в последних матчах, однако давно себе зарезервировал место на следующий сезон АПЛ. В поединке с «Манчестер Сити» у лондонского клуба будет шанс повлиять на судьбу чемпионства, что вносит в этот поединок дополнительную интригу. Сейчас коллектив идет на 13 месте с 44 баллами и опережает «Кристал Пэлас» на один балл. В прошлом туре «Фулхэм» сыграл вничью с «Брентфордом» (0:0), а ранее поделил очки с «Кристал Пэлас» (1:1).
«Манчестер Сити» на данный момент идет на втором месте с 82 баллами и отстает на один пункт от «Арсенала», однако имеет игру в запасе. «Горожане» являются главными претендентами на чемпионство и не имеют права терять очки в этом поединке. В случае поражения, коллектив может дать «Арсеналу» большую фору, которую потом тяжело будет отыграть. Два последних матча «Манчестер Сити» завершились разгромом «Вулверхэмптоном» (5:1) и выездной победой над «Ноттингем Форест» (2:0).
Информация для ставок
- «Фулхэм» выиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Манчестер Сити» выиграл восемь выездных поединков из десяти при двух ничьих
- Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Манчестер Сити» является большим фаворитом в этой встрече и учитывая слабые выступления соперника в последних матчах, не будет иметь с ним проблем. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей с форой (-1.5) по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Лига Ставок.