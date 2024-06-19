Германия – Венгрия. Прогноз на матч чемпионата Европы (19.06.2024)

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вчера, 13:49

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является Германия. Команда играет домашний турнир, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.31. Победа сборной Венгрии оценивается по 11.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

Германия сильно и уверенно стартовала на домашнем Евро 2024 и не собирается останавливаться на достигнутом. В команде много новых молодых игроков, которые постараются выиграть турнир для своих болельщиков, которые оказывают им максимальную поддержку. Тем не менее, даже осечка с Венгрией не станет критической. В первом туре Германия разгромила Шотландию (5:1), а ранее в товарищеской игре одолела Грецию (2:1).

Венгрия разочаровала своих болельщиков в первой игре и теперь придется очень постараться, чтобы пробиться в плей-офф, ведь по сути, выездная игра с Германией не сулит ничего хорошего. Команда обладает определенным опытом и постарается сыграть с одним из фаворитов турнира максимально безопасно для своих ворот. В первой игре сборная Венгрии проиграла Швейцарии (1:3), а в товарищеской игре крупно выиграла у команды Израиля (3:0).

Информация для ставок

Германия выиграла четыре встречи из пяти последних во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей Венгрии завершились исходом «обе забьют»

Германия выиграла только две игры у Венгрии из последних пяти

Четыре из шести последних матча между сборными закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе сборные играют достаточно стабильно, несмотря на результаты первого тура, и игра между ними будет непростая. Предполагаем, что обе сборные смогут поразить ворота соперника минимум по одному разу. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95.