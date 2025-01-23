«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч Лиги Европы (23.01.2025)

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сегодня, 19:40

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Тоттенхэм». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.37. Победа «Хоффенхайма» оценивается по 2.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.4.

Форма команд

«Хоффенхайм» неудачно выступает в Лиге Европы, ведь за шесть туров набрал лишь шесть баллов и не входит в зону плей-офф. Команда располагается на 27 месте и на пять пунктов отстает от нынешнего соперника, поэтому хозяев устроит только две победы в оставшихся турах, чтобы иметь шансы на продолжение турнира после группового этапа. Два последних матча «Хоффенхайма» завершились выездной победой над «Хольштайн» (3:1) и разгромным поражением от «Баварии» (0:5).

«Тоттенхэм» выглядит более успешно, чем его немецкий оппонент и на данный момент располагается на девятом месте с 11 пунктами в активе. «Шпорам» также нужно побеждать, чтобы закончить в топ-8 и избавить себя от дополнительного раунда плей-офф. Даже ничейный результат может серьезно усложнить задачу для гостей. Два последних матча «Тоттенхэма» завершились поражениями от «Эвертона» (2:3) и «Арсенала» (1:2).

Информация для ставок

«Тоттенхэм» выиграл лишь три поединка из десяти последних в основное время

«Хоффенхайм» проиграл три из пяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей лондонского клуба завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды играют нестабильно, но достаточно результативно. Предлагаем этим воспользоваться и сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Пари.