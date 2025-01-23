«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч Лиги Европы (23.01.2025)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Тоттенхэм». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.37. Победа «Хоффенхайма» оценивается по 2.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.
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0 : 2
закончился 1-й тайм
сегодня, 20:45
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.4.
Форма команд
«Хоффенхайм» неудачно выступает в Лиге Европы, ведь за шесть туров набрал лишь шесть баллов и не входит в зону плей-офф. Команда располагается на 27 месте и на пять пунктов отстает от нынешнего соперника, поэтому хозяев устроит только две победы в оставшихся турах, чтобы иметь шансы на продолжение турнира после группового этапа. Два последних матча «Хоффенхайма» завершились выездной победой над «Хольштайн» (3:1) и разгромным поражением от «Баварии» (0:5).
«Тоттенхэм» выглядит более успешно, чем его немецкий оппонент и на данный момент располагается на девятом месте с 11 пунктами в активе. «Шпорам» также нужно побеждать, чтобы закончить в топ-8 и избавить себя от дополнительного раунда плей-офф. Даже ничейный результат может серьезно усложнить задачу для гостей. Два последних матча «Тоттенхэма» завершились поражениями от «Эвертона» (2:3) и «Арсенала» (1:2).
Информация для ставок
- «Тоттенхэм» выиграл лишь три поединка из десяти последних в основное время
- «Хоффенхайм» проиграл три из пяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из шести последних матчей лондонского клуба завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Команды играют нестабильно, но достаточно результативно. Предлагаем этим воспользоваться и сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Пари.