Хорватия — Италия. Прогноз на матч чемпионата Европы (24.06.2024)

1719244384

вчера, 18:53

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение Италии, и предлагают коэффициент на их победу – 2.5. Поверить в успех Хорватии можно по 3.4. Ничейный результат котируется цифрой 3.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2 мячей по коэффициенту 1.7. На ТМ 2 коэффициент немного больше и достигает 2.15.

Форма команд

Сборная Хорватии часто имеет проблемы в групповых этапах больших турниров и чемпионат Европы 2024 не стал исключением. На данный момент в активе команды всего один набранный балл и один матч с Италией, в котором нужна только победа, ведь она сможет вывести бронзового призера чемпионата мира 2022 в плей-офф турнира. Два последних матча Хорватии завершились поражением от Испании (0:3) и ничьей с Албанией (2:2).

Сборная Италии не показала феерических выступлений в первых двух турах и по их итогам набрала три очка. Матч с Хорватией станет битвой за второе место, где действующего чемпиона Европы устраивает лишь ничья, а соперник нуждается в победе. Матч ждут многие болельщики по всему континенту и не только, ведь одна из команд может покинуть турнир в случае поражения. В прошлом туре Италия проиграла Испании (0:1), а до этого переиграла Албанию (2:1).

Информация для ставок

В пяти последних встречах с участием сборной Хорватии было забито больше 2.5 мячей

Италия проиграла два поединка из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти матчей Италии и Хорватии закончились вариантом «обе забьют»

Три из четырех последних встреч между сборными завершились ничейным результатом

Прогноз

Матч очень важный для каждой из команд и определять победителя очень рискованно. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.