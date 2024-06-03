Хорватия – Северная Македония. Прогноз на международный товарищеский матч (03.06.2024)

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вчера, 15:31

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Хорватия. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.27. Победа сборной Северной Македонии оценивается по 12.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.4.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.25.

Форма команд

Хорватия без особых проблем отобралась со второго места квалификационной группы и теперь готовится к Чемпионату Европы. Сейчас сборная обладает как возрастными опытными футболистами, так и молодыми перспективными, поэтому за выступлениями команды будет очень интересно наблюдать. В товарищеской игре с Северной Македонией тренерский штаб попытается найти «золотую середину» и частично определиться со стартовым составом на турнир. Два последних матча Хорватии завершились победами над Египтом (4:2) и «Тунисом» (1:0, в серии пенальти).

Сборная Северной Македонии не смогла отобраться на ЧЕ -2024 и теперь будет готовиться к следующим квалификациям. В поединке с Хорватией коллектив постарается проявить себя как можно лучше и зарекомендовать перед следующими вызовами уже на официальные поединки. Два последних матча Северной Македонии завершились поражениями от Черногории (0:1) и ничьей с Молдовой (1:1).

Информация для ставок

Хорватия выиграла семь матчей из десяти последних во всех турнирах

Сборная Македонии не может выиграть уже четыре поединка подряд

Хорватия выиграла четыре из пяти последних матчей с Северной Македонией

Прогноз

Хорватия является фаворитом этой встречи и постарается добыть положительные эмоции в виде победы перед крупным турнирном. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу с форой (-1.5) по коэффициенту 1.85.