«Интер» — «Бавария». Прогноз на матч Лиги чемпионов (16.04.2025)

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сегодня, 20:47

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям. На победу «Баварии» линия букмекерской конторы Мостбет предлагает поставить по коэффициенту 2.5. Ничейный результат котируется по 3.75, а победа «Интера» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.7.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.62. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.3. Ставка на «обе забьют» составляет 1.57.

Форма команд

«Интер» на данный момент является одной из сильнейших команд Европы, однако это не гарантирует команде полуфинал Лиги чемпионов. Миланская команда добилась преимущества на выезде с «Баварией», однако придется еще много сделать, чтобы оставить лидера Бундеслиги за бортом турнира. Матч будет интересным и напряженным. В последней игре чемпионата «Интер» обыграл «Кальяри» (3:1) и одолел «Баварию» (2:1) в Лиге чемпионов.

«Бавария» может быть довольна своими делами в Бундеслиге, ведь отрыв от «Байера» увеличился до семи пунктов. Команда играла нестабильно в Лиге чемпионов и это не позволяет быть уверенным, что мюнхенский клуб обязательно исправит нынешнюю ситуацию. В игре в Милане для гостей важно не пропустить быстрый мяч и попробовать в течение поединка добиться забитых мячей. Два последних матча «Бавария» проиграла «Интеру» (1:2), а в чемпионате сыграла с «Боруссией» Дортмунд (2:2).

Информация для ставок

«Интер» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах при трех ничьих

«Бавария» проиграла один матч из десяти последних на выезде во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Бавария» играет на выезде, но постарается с первых минут восстановить хотя бы ничейный счет. Предлагаем сделать ставку на победу «Баварии» в первом тайме по коэффициенту 2.95 в букмекерской конторе Мостбет.