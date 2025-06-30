«Интер Турку» — «Мариехамн». Прогноз на матч чемпионата Финляндии (2.07.2025)

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30 июня 2025, 10:43

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Интер Турку». Победа хозяев оценивается по коэффициенту 1.18. На успех «Мариехамн» можно сделать ставку в букмекерской конторе Пари по 16. Ничья будет стоить 7.2.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.65, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Интер Турку» является лидером сезона в высшей лиге Финляндии. За прошедшие 12 туров она смог заработать 26 очков. Второе место отстаёт по дополнительным параметрам. Две последние встречи «Интер Турку» завершились разгромной победой над «КТП» (5:0), и не смогли определить победителя в матче с «Гнистаном» (2:2)

«Мариехамн» занимает восьмое место, что означает, что он располагается в группе вылета. Команда, за прошедшие 13 матчей, смогла заработать 14 очков, что на 12 меньше, чем у сегодняшнего соперника. Чтобы выйти из группы вылета необходимо ещё три очка. Две последние игры «Мариехамна» завершились победой над «КуПС» (1:0), и поражением от «СЙК» (1:4)

Информация для ставок

«Интер Турку» не проигрывает на протяжении семи матчей

В шести последних играх «Мариехамн» забивал

«Мариехамн» выиграл всего раз за пять последних встреч

Прогноз

Советуем сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Пари.