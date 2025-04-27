«Интер» — «Рома». Прогноз на матч чемпионата Италии (27.04.2025)

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сегодня, 00:53

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам. На победу «Интера» линия букмекерской конторы Мостбет предлагает поставить по коэффициенту 1.75. Ничейный результат котируется по 3.8, а победа «Ромы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.9.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.83. Ставка на «обе забьют» составляет 1.93.

Форма команд

«Интер» на данный момент является одной из сильнейших команд Европы. В 1/4 Лиге Чемпионов команда обыграла «Баварию» (4:3), а в полуфинале встретится с «Барселоной». В Серии А «Интер» является лидером, заработав 71 очко, но ему по пятам идёт «Наполи», уступая первому месту по разнице мячей. Последний матч «Интер» проиграл 1/2 в Кубке Италии «Милану» (0:3)

«Рома» занимает седьмое место в чемпионате, имея 57 очков. Команда отстаёт от зоны еврокубков на 2 очка. Ранее в 1/8 Лиге Европы «Рома» проиграла во втором матче «Атлетику» (3:4). Два последних матча команды закончились ничьёй на выезде с «Лацио» (1:1), и победой над «Вероной» (1:0).

Информация для ставок

«Рома» не проигрывает на протяжении пяти матчей

«Интер» имеет пять побед в десяти матчах

Четыре из пяти матчей «Интера» закончились с тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Нас ждёт довольно интересный матч, в котором, как мы считаем, обе команды смогут отличиться минимум по одному голу. Предлагаем сделать ставку на «обе команды забьют» за 1.93 в букмекерской конторе Мостбет.