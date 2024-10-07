Израиль – Франция. Прогноз на матч Лиги Наций (10.10.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение в этом поединке финалисту прошлого чемпионата мира. На победу сборной Франции принимают ставки по коэффициенту 1.25 в букмекерской конторе Лига Ставок. Ничейный результат котируется по коэффициенту 6.7, а победа Израиля принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 12.5.
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10 октября 2024, 21:45
четверг
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по коэффициенту 1.8. Если игроку кажется, что голов будет меньше, есть ставка ТМ 3 по коэффициенту 2. Ставка на «обе забьют» составляет 2.13.
Форма команд
Сборная Израиля прогнозируемо не набрала ни одного балла на старте розыгрыша Лиги Наций и находится на последнем месте в своей группе. Коллективу предстоит сыграть на нейтральном поле с французской сборной, а шансов здесь набрать очки крайне мало и остается надеяться на чудо. В двух последних своих поединках Израиль уступил Италии (1:2) и проиграл на выезде Бельгии (1:3).
Сборная Франции неприятно удивила болельщиков на старте домашним поражением от команды Италии (1:3), но уже во втором туре исправилась и набрала первые три очка. На данный момент коллектив идет на втором месте с тремя баллами и делит его с Бельгией, отставая от лидера на три пункта. В еще одной встрече Лиги Наций сборная Франции одолела на своем поле именно Бельгию (2:0).
Информация для ставок
- Сборная Израиля проиграла четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
- Три из четырех последних матчей Франции на выезде завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Франция выиграла три из пяти последних встреч с Израилем
Прогноз
Франция имеет хорошую статистику личных встреч с Израилем и постарается одержать победу в очередной раз. Рекомендуем сделать ставку на победу сборной Франции с форой (-2) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05.