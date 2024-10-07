Израиль – Франция. Прогноз на матч Лиги Наций (10.10.2024)

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вчера, 21:33

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение в этом поединке финалисту прошлого чемпионата мира. На победу сборной Франции принимают ставки по коэффициенту 1.25 в букмекерской конторе Лига Ставок. Ничейный результат котируется по коэффициенту 6.7, а победа Израиля принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 12.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по коэффициенту 1.8. Если игроку кажется, что голов будет меньше, есть ставка ТМ 3 по коэффициенту 2. Ставка на «обе забьют» составляет 2.13.

Форма команд

Сборная Израиля прогнозируемо не набрала ни одного балла на старте розыгрыша Лиги Наций и находится на последнем месте в своей группе. Коллективу предстоит сыграть на нейтральном поле с французской сборной, а шансов здесь набрать очки крайне мало и остается надеяться на чудо. В двух последних своих поединках Израиль уступил Италии (1:2) и проиграл на выезде Бельгии (1:3).

Сборная Франции неприятно удивила болельщиков на старте домашним поражением от команды Италии (1:3), но уже во втором туре исправилась и набрала первые три очка. На данный момент коллектив идет на втором месте с тремя баллами и делит его с Бельгией, отставая от лидера на три пункта. В еще одной встрече Лиги Наций сборная Франции одолела на своем поле именно Бельгию (2:0).

Информация для ставок

Сборная Израиля проиграла четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

Три из четырех последних матчей Франции на выезде завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Франция выиграла три из пяти последних встреч с Израилем

Прогноз

Франция имеет хорошую статистику личных встреч с Израилем и постарается одержать победу в очередной раз. Рекомендуем сделать ставку на победу сборной Франции с форой (-2) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05.