«Кальяри» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (28.12.2024)

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28 декабря 2024, 15:17

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Интеру» и предлагает коэффициент на его победу – 1.43. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 7.6. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.9.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 1.65. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо ниже противоположного – 2.25. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«Кальяри» неважно выглядит в последних матчах и уже находится в зоне вылета, а именно на 18 месте в турнирной таблице. Коллектив набрал 14 очков, но от ближайшего соперника его отделяет всего один балл. В домашней игре с чемпионом Италии, любой результат кроме поражения будет приемлемым. Два последних матча «Кальяри» проиграл «Венеции» (1:2) и «Ювентусу» (0:4).

«Интер» борется за лидерство в Серии А, ведь намерен защищать свой титул и на данный момент у команды есть шансы это сделать. Миланский клуб располагается на третьем месте с 37 баллами и отстает от лидера всего на три пункта, но имеет игру в запасе, поэтому в случае победы сравняется с ним по очкам. Два последних матча «Интера» завершились уверенными победами над «Комо» (2:0) и «Удинезе» (2:0).

Информация для ставок

«Кальяри» четыре последних матча подряд в чемпионате Италии

«Интер» выиграл шесть из семи последних выездных матчей

«Интер» выиграл четыре из пяти последних личных встреч с «Кальяри»

Прогноз

«Интер» имеет хорошую статистику с «Кальяри» и в этот раз обязан быть сильнее команды из нижней части турнирной таблицы, но большой результативности ждать не стоит. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.43 в букмекерской конторе Лига Ставок.